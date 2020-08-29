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社會 社會焦點 保障人權

中秋節將至　海巡署假日查貨輪驚見近百瓶「私酒」　喝多恐失明

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記者黃子倩／高雄報導

海巡署南部分署第五岸巡對高雄商港安檢所29日中午12點，在高雄港高金17號碼頭，針對金門料羅港往高雄港航線實施加強檢查，在一艘船的貨櫃內發現可疑貨物，拆檢之後發現是一批沒有經過核准的大陸酒還有洋酒，分別裝在9個紙箱內，經過清點共有42瓶大陸酒、洋酒53瓶，被依菸酒管理法函送高雄市政府裁處。

▲▼海巡假日不打烊，在貨櫃中查獲近百瓶私酒 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲海巡假日不打烊，在貨櫃中查獲近百瓶私酒。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，由於中秋節快到了，國內市場民生用品需求增加，不肖業者為了求暴利逃避關稅，用合法掩護非法，利用各種手段夾帶伺機要將貨品轉往國內販售。

▲▼ 海巡假日不打烊，在貨櫃中查獲近百瓶私酒 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲海巡假日不打烊，在貨櫃中查獲近百瓶私酒。（圖／記者黃子倩翻攝）

為了保障國人食安，海巡署特別強化檢查往來金門與高雄航線的散裝貨輪，29日果然在一個貨櫃中，查到9箱大陸酒及洋酒，混入雜貨櫃中企圖蒙混過關，經過清點共有大陸酒42瓶、洋酒53瓶。全案依「菸酒管理法第46條」函送高雄市政府財政局菸酒管理科核處。

海巡署藉此機會呼籲，沒有經過檢驗的大陸私釀酒以及偽冒洋酒，可能含有甲醇或其他列管的有害物質，喝下去對人體神經及血液循環系統有重大危害，很可能導致失明或生命危險，切勿貪圖小利鋌而走險，以免觸法。

▲▼海巡假日不打烊，在貨櫃中查獲近百瓶私酒 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲海巡假日不打烊，在貨櫃中查獲近百瓶私酒。（圖／記者黃子倩翻攝）

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