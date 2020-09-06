台役男困吐瓦魯無法出境　海巡公海護漁新猷！航行8千海浬救回5人

記者張君豪／台北報導

海巡署「巡護八號」船執行今年第2航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」於6日平安返抵國門，除完成本次護魚業務外，並協助外交部自邦交國吐瓦魯接回3位在當地的外交替代役男及2位日籍僑民返台。海巡署指出：南太平洋吐瓦魯因防疫政策，3月全面停飛國際航班，在該國台僑日僑困居5個多月無法出境。

▲海巡艦隊遠赴友邦吐瓦魯進行撤僑任務。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡艦隊遠赴友邦吐瓦魯進行撤僑任務。（圖／記者張君豪翻攝）

這次台灣海巡派出船救人，海巡署艦隊分署副分署長陳泗川今天代表海洋委員會主委李仲威及海巡署署長陳國恩親赴碼頭迎人，台灣海巡艦對在公海漁業巡護任務上創下新猷。

「巡護八號」船本航次自8月5日從高雄港啟航，馳騁8,294浬距離，至中西太平洋漁業委員會（WCPFC）公約袋狀水域、沖之鳥海域巡弋，巡護八號船巡護期間偕同漁業署漁業檢查員，慰勉我國遠洋作業漁船計7艘，展現政府關懷漁民、維護海洋資源永續發展之決心。

▲海巡艦隊遠赴友邦吐瓦魯進行撤僑任務。（圖／記者張君豪翻攝）

「巡護八號」船本航次自8月5日從高雄港啟航後，於8月21日抵達邦交國吐瓦魯海域後，協助外交部將3名本國籍外交替代役男及2名日籍人員接駁返台。

海巡署並落實防疫政策，5名人員登船前均完成快篩檢查，登船期間遵守疾病管制署制定之相關防疫作為。「巡護八號」船接駁相關人員後，繼續執行中西太平洋及沖之鳥海域巡弋任務。「巡護八號」船返港後，所有船員將依據《傳染病防制法》實施居家檢疫14天，期滿後再進行7天自主健康管理。

另3名台灣籍外交替代役男、2名日籍人員則由外交部及財團法人國際合作發展基金會協助，安排搭乘防疫計程車至防疫旅館實施居家檢疫，避免產生防疫破口。完成巡護八號航程任務的海巡艦隊，也為海巡外交史樹立新的里程碑。



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