船長落海它狂飆　海巡艦隊狂追「無人自駕船」　



▲新竹外海上午發生一起兩船碰撞事故，一名船長不慎落海後雖被救起，但遭碰撞的漁船仍無人駕駛自行於海面上。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹外海上午發生一起兩船碰撞事故，一名船長不慎落海後雖被救起，但遭碰撞的漁船仍無人駕駛自行於海面上，艦隊接獲通報後找到該船並一路跟隨，直到油料用盡船隻停下後，再護送船長上船。第12海巡隊呼籲，民眾於海上作業應落實航前檢查並隨時注意海象狀況及航行安全，若有發現不法或需要，可撥打「118」通報，海巡署將立即前往處理。

海巡署艦隊第12海巡隊9日上午5時許接獲通報，「慶○1號」與「嵩○號」漁船於新竹外海4浬處發生碰撞，「慶」船船長落海，「嵩」船雖立即將落海船長救起，但「慶」船上無人駕駛且持續高速自動航行，因此請求艦隊派遣協助。

▲第十二海巡隊呼籲，民眾於海上作業應落實航前檢查並隨時注意海象狀況及航行安全。

第12海巡隊接獲報案後，立即通報線上巡防艇馳援，並致電新竹漁業電台，廣播漁船勿靠近以免發生意外，巡防艇抵達現場後先將「慶」船船長接駁至巡防艇上，只是「慶」船航速過快一直無法接近登船，巡防艇因此持續緊追在旁戒護，直到船隻因油料耗盡停止航行，2名海巡同仁才順利護送「慶」船船長登船，並經船長同意後，協助拖帶至近岸安全水域轉交友船拖帶，巡防艇則持續在旁戒護返回新竹漁港。

第十二海巡隊呼籲，民眾於海上作業應落實航前檢查並隨時注意海象狀況及航行安全。同時海巡署也要籲請民眾，若有發現不法或任何需要，請撥打「118」報案服務電話通報，海巡署將立即前往處理。

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