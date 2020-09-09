海洋油污災害應變演練　海巡「女力報到」閃嬌點

▲聯合單位海港意外演練。（圖／海巡署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府、海巡署中部分署第四岸巡隊、臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司布袋管理處為防止、排除、減輕污染及海難救援緊急事件發生，並在意外發生後黃金時間內採取緊急應變措施，減輕對海洋生態及沿岸資源衝擊；9日於布袋商港碼頭實施「109年南區水汙染緊急應變協同嘉義縣海洋油汙染應變暨區域搜救演練」，共計15個單位80員參與演練。

▲嘉義縣多單位於布袋商港進行油汙演練。（圖／海巡署提供）



演練內容為油罐車載運油品行駛於嘉義縣布袋聯絡道路時發生翻覆造成油品流入排水溝內，為預防油污流入鄰近布袋商港及牡蠣養殖區，相關單位接獲通報後立即於岸際及海域佈設吸油棉、索。

另模擬在海域實施填充式攔油索佈放過程中，4名工作人員不慎落海，第四岸巡隊隨即派遣2名女性同仁，穿著快速潛水裝備實施救援，展現我海巡同仁訓練精良，亦凸顯「海巡女力」巾幗不讓鬚眉。

▲海巡女蛙人。（圖／海巡署提供）



第四岸巡隊表示，近日宜蘭大溪漁港釣客落海案件造成人員傷亡感到遺憾與不捨，希望藉演練提醒民眾從事水域休閒活動時，選定合法釣魚友善釣點，如嘉義縣布袋商港北堤等。

另除確保環境安全外，亦要做好自身防護措施，海巡署秉持「親民愛民、服務至上」的無私精神，在雲林嘉義地區各安檢所均有免費提供出借救生衣服務，維護民眾生命財產安全。