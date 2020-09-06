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綠蠵龜迷途擱淺金門沙灘上　海巡急用濕布覆蓋灑水「為牠保濕」

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▲▼海巡署救綠蠵龜 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡署接獲綠蠵龜擱淺，立刻趕往救援。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊第三機動巡邏站5日接獲民眾通報，在金門縣烈嶼鄉中墩岸際沙灘有一隻活體海龜，疑似迷途擱淺，隨即派遣線上巡邏同仁前往搶救，並同步通報金門縣政府水產試驗所到場援助，巡邏組人員抵達後立刻用濕布覆蓋擱淺海龜，由水試所人員初步檢驗無傷後，將綠蠵龜帶返留置、詳細檢查。

根據了解，這隻被發現的活體海龜，長約80公分、寬55公分，根據水試所人員初步研判為綠蠵龜成體公龜，而5日傍晚5點多，巡邏組人員抵達民眾通報的地點後，先以濕布覆蓋擱淺的綠蠵龜，並持續灑水保持濕潤，所幸待水試所人員抵達現場後檢查，綠蠵龜沒有受傷，後續帶回留置並詳細檢查。

▲▼海巡署救綠蠵龜 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡署人員以濕布覆蓋綠蠵龜，並灑水保持濕潤。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署表示，保護保育類動物是每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，呼籲國人除不應濫捕濫殺保育類動物外，更應積極地愛護我們生存的環境，如果民眾有遇到海龜或鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間趕往救援。

▲▼ 海巡署救綠蠵龜 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡署人員以濕布覆蓋綠蠵龜，並灑水保持濕潤。（圖／記者林名揚翻攝）

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