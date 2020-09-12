王金平出席海峽論壇遭酸「求和」　民進黨立委籲取消行程捍衛尊嚴

▲前立法院長王金平將率團出席第12屆海峽論壇。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

前立法院長王金平將代表國民黨參加海峽論壇，卻被大陸央視主持人稱「這個人要來求和」，目前傳出國民黨考慮取消行程。對此，民進黨立委王定宇表示，對於這種跪求式的和談、硬栽贓扣帽子的求和，請國民黨與王金平自己三思，不見得每個人都要追求歷史定位，但是人的自尊與格局要靠自己維護；民進黨立委許智傑也呼籲，國民黨應該取消行程，不要踐踏台灣尊嚴。

王金平將率國民黨代表團前往廈門參加海峽論壇，但被央視主持人稱為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨內的不滿。國民黨主席江啟臣12日表示，參加海峽論壇是交流、不是求和，參加海峽論壇是為了交流，不是為參加而參加。

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



對此，王定宇受訪時表示，以目前中共的國內局勢來看，對岸處在四面楚歌的狀況，包括經濟、瘟疫、糧荒、失業率等問題重重，「當中國在大逆風時，只有國民黨硬著頭皮要去參加海峽論壇」，且在王金平還沒有出發之前，就使用了充滿污辱性的言詞，呼籲國民黨與王金平應該在三思後懸崖勒馬。

許智傑也說，中國大陸「鴨霸」吃王金平豆腐，江啓臣要求道歉卻未果，國民黨應該要有骨氣一點，取消這次的行程，不要踐踏台灣尊嚴。

王定宇指出，維護和平大家都有責任，但真正挑起不安、製造周邊國家不穩定的就是中共本身，不管是在印度邊界，或者面對越南、馬來西亞、印尼、菲律賓、台灣、日本等國，「製造不安的是中共，應該停止窮兵黷武的也是中共」，現在竟然還要將「求和」的帽子戴在文金平頭上，間接污辱台灣2360萬的人民。

王定宇認為，和平大家都要，但這種跪求式的和談、硬栽贓扣帽子的求和，請國民黨與王金平三思是否還要前往海峽論壇，不見得每個人都要追求歷史定位，但是人的自尊與格局要靠自己維護。

王定宇強調，台灣秉持不鬧事、不求戰的原則，而且有保護自己的決心，有關「和或不和」請侵略者自己想清楚，也不要透過國民黨污辱台灣人，因為國民黨目前不能代表台灣全體人民的意志。

其他人也看了這些新聞...

►王金平海峽論壇見全國政協主席 替綠營傳話「延續ECFA」

►王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書 想拖蔡英文下水

►總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇



相關新聞...

► 王金平被稱來求和 國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

► 國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議 反擊陸媒稱王金平「來求和」

► 海峽論壇講稿不提「九二共識」 王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

►振興一下我們的美麗