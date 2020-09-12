　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平出席海峽論壇遭酸「求和」　民進黨立委籲取消行程捍衛尊嚴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前立法院長王金平將率團出席第12屆海峽論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

前立法院長王金平將代表國民黨參加海峽論壇，卻被大陸央視主持人稱「這個人要來求和」，目前傳出國民黨考慮取消行程。對此，民進黨立委王定宇表示，對於這種跪求式的和談、硬栽贓扣帽子的求和，請國民黨與王金平自己三思，不見得每個人都要追求歷史定位，但是人的自尊與格局要靠自己維護；民進黨立委許智傑也呼籲，國民黨應該取消行程，不要踐踏台灣尊嚴。

王金平將率國民黨代表團前往廈門參加海峽論壇，但被央視主持人稱為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨內的不滿。國民黨主席江啟臣12日表示，參加海峽論壇是交流、不是求和，參加海峽論壇是為了交流，不是為參加而參加。

▲國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

對此，王定宇受訪時表示，以目前中共的國內局勢來看，對岸處在四面楚歌的狀況，包括經濟、瘟疫、糧荒、失業率等問題重重，「當中國在大逆風時，只有國民黨硬著頭皮要去參加海峽論壇」，且在王金平還沒有出發之前，就使用了充滿污辱性的言詞，呼籲國民黨與王金平應該在三思後懸崖勒馬。

許智傑也說，中國大陸「鴨霸」吃王金平豆腐，江啓臣要求道歉卻未果，國民黨應該要有骨氣一點，取消這次的行程，不要踐踏台灣尊嚴。

王定宇指出，維護和平大家都有責任，但真正挑起不安、製造周邊國家不穩定的就是中共本身，不管是在印度邊界，或者面對越南、馬來西亞、印尼、菲律賓、台灣、日本等國，「製造不安的是中共，應該停止窮兵黷武的也是中共」，現在竟然還要將「求和」的帽子戴在文金平頭上，間接污辱台灣2360萬的人民。

王定宇認為，和平大家都要，但這種跪求式的和談、硬栽贓扣帽子的求和，請國民黨與王金平三思是否還要前往海峽論壇，不見得每個人都要追求歷史定位，但是人的自尊與格局要靠自己維護。

王定宇強調，台灣秉持不鬧事、不求戰的原則，而且有保護自己的決心，有關「和或不和」請侵略者自己想清楚，也不要透過國民黨污辱台灣人，因為國民黨目前不能代表台灣全體人民的意志。

其他人也看了這些新聞...

王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」
王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書　想拖蔡英文下水
總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇

相關新聞...

► 王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」
► 國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議　反擊陸媒稱王金平「來求和」
► 海峽論壇講稿不提「九二共識」　王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
排隊保持1公尺 …大媽錄影「真是白癡」秒衝車廂！捷運妹高EQ
錯過藏壽司還有它！抽到現賺21萬　手機2步驟就能申購
「最強美乳」出水芙蓉照　G乳翹臀全現形
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄乙烯外洩2天前就有異味　住戶驚恐轟爆陳其邁：緊緊緊喊假的

公投反美豬！藍營酸：丁允恭抬女友上辦公桌，蔡英文端美豬上餐桌

航迷快看！美國務次卿17日15時抵松機　與日前首相專機「同框」

「力挺台灣豬、捍衛全民健康」　屏東市場公投連署1天近千人參與

王金平出席海峽論壇遭酸「求和」　民進黨立委籲取消行程捍衛尊嚴

「反瘦肉精美豬公投」連署全台開跑！馬英九、江啟臣親簽連署書

反美豬瘦肉精！彰化「食安公投連署站」遍地開花　預計明將破萬份

韓角逐2022台北市長？ 黃呂錦茹：韓國瑜不是什麼位置都要的人

東沙島被包圍超過60小時！立委爆中共船隻「四周都是紅點」

蔡英文曾批ECFA「糖衣毒藥」　馬英九：顯然她決定繼續吃毒藥

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

噁爆！大媽咬生蝦又放回迴轉道　店員阻止...她：太腥！旁邊沒碰到

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

高雄乙烯外洩2天前就有異味　住戶驚恐轟爆陳其邁：緊緊緊喊假的

公投反美豬！藍營酸：丁允恭抬女友上辦公桌，蔡英文端美豬上餐桌

航迷快看！美國務次卿17日15時抵松機　與日前首相專機「同框」

「力挺台灣豬、捍衛全民健康」　屏東市場公投連署1天近千人參與

王金平出席海峽論壇遭酸「求和」　民進黨立委籲取消行程捍衛尊嚴

「反瘦肉精美豬公投」連署全台開跑！馬英九、江啟臣親簽連署書

反美豬瘦肉精！彰化「食安公投連署站」遍地開花　預計明將破萬份

韓角逐2022台北市長？ 黃呂錦茹：韓國瑜不是什麼位置都要的人

東沙島被包圍超過60小時！立委爆中共船隻「四周都是紅點」

蔡英文曾批ECFA「糖衣毒藥」　馬英九：顯然她決定繼續吃毒藥

中職／黃恩賜相隔50天先發戰潘威倫　運彩看好兄弟

校園推口腔保健　國中小學生齲齒率連6年降10%

日職／吉田輝星本季初先發無勝投　火腿馬上下放二軍再練

《新說唱》RAP認愛「男友是前伴郎」！　張靚穎直播被罵小三…硬起來回嗆

陷財務危機...韓亞航空出售案告吹！獲南韓政府金援590億

石原聰美新劇美貌震驚日網！同款妝容4技巧　澎潤感、彎月眉是關鍵

歌唱老師指名「黃旼炫、車銀優」是成長型偶像！　自主訓練超準時

私生「潛入偶像保母車炫耀」　鬼祟手法曝光...男星粉絲集體暴怒

抽問菜鳥機械常識答不出　老兵「引擎蓋敲頭+掃把打屁股」挨告

蘋果開始擴展 Apple Card　現金返利最高達 3％！

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

丁允恭前妻嚴婉玲首發聲：祝受傷女可平復

即／台中市前議員林威邦猝逝！　享年57歲

丁允恭前女友向陳菊陳情內容曝光

王定宇爆中共包圍東沙超過60小時

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

單挑蔣萬安戰台北市？陳時中：回去問老婆

陳菊：是賴清德引薦他到行政院

「求和」說引戰　國民黨：不道歉就取消

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

楊秋興爆「小三現在進行式」 韓國瑜悄撤告

看到入選決策委員　黃捷後悔退黨？

江啟臣怒批央視誣衊：完全無法接受

劈腿4女「局長室淪炮房」　丁允恭首發聲：下一步茫然完全沒有想法

反美豬為反而反？　孫大千酸蘇貞昌

更多熱門

相關新聞

王定宇爆中共包圍東沙超過60小時

王定宇爆中共包圍東沙超過60小時

中共解放軍兩棲部隊9日在南海操演，一度傳出對我軍駐守的東沙島進行包圍，情況陷入緊急，參謀總長黃曙光上將也進入衡山指揮所坐鎮，海軍艦隊指揮部、空軍作戰指揮部也緊盯東沙島情勢。民進黨立委王定宇爆料指出，自9日上午東沙島就疑似遭到中國大陸海上民兵與大批船隻包圍，在AIS自動船舶識別系統上可以發現「四週都是紅點」，且時間已經超過60小時。

江啟臣怒批央視誣衊：完全無法接受

江啟臣怒批央視誣衊：完全無法接受

馬英九看求和說：再不溝通非常危險

馬英九看求和說：再不溝通非常危險

「求和」說引戰　國民黨：不道歉就取消

「求和」說引戰　國民黨：不道歉就取消

稱王金平赴中求和！央視女主持曝光

稱王金平赴中求和！央視女主持曝光

關鍵字：

海峽論壇王金平國民黨王定宇許智傑

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

76億財產全給利智　李連杰認錯前妻

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

雪莉日記公開：幼時受的傷害影響巨大

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面