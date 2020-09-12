東沙島被包圍超過60小時！立委爆中共船隻「四周都是紅點」

▲國防部公布共軍於東沙島附近海域操演示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

中共解放軍兩棲部隊9日在南海操演，一度傳出對我軍駐守的東沙島進行包圍，情況陷入緊急，參謀總長黃曙光上將也進入衡山指揮所坐鎮，海軍艦隊指揮部、空軍作戰指揮部也緊盯東沙島情勢。民進黨立委王定宇爆料指出，自9日上午東沙島就疑似遭到中國大陸海上民兵與大批船隻包圍，在AIS自動船舶識別系統上可以發現「四週都是紅點」，且時間已經超過60小時。

中國大陸解放軍兩棲部隊9日在南海操演，傳出一度對我軍駐守的東沙島進行包圍，甚至有意趁美軍不在空檔進行突襲。對此，國防部10日晚間澄清，基本上解放軍沒有形成包圍，這些評論與事實違背，國軍都是按照「經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣優勢兵力應處，但有關海上部分，有些牽扯到聯合情監偵問題，國防部不便說明。

▲立委王定宇驚爆，共軍出動海上民兵船隻包圍東沙島，情況至昨晚為止都仍結束。圖為國防部在10日晚間記者會公佈的共軍演訓示意圖。（圖／國防部提供）

不過王定宇11日在政論節目中驚爆，共軍除了派出軍機與軍艦進入我西南海空域，根據AIS自動船舶識別系統顯示，東沙島自9日上午7時「都被滿滿的紅點包圍住了」。研判這就是中共的海上民兵船隻，且狀況至11日為止都尚未結束，他認為這是「東沙危機60小時」，而且還在進行中。

王定宇指出，按照中共的作戰序列，第一層是海上民兵，第二層是漁政船，第三層是海上巡警，第四層則是正規軍艦，今年就曾發生在越南及馬來西亞海域，運用大量海上民兵船隻包圍或製造衝突，若有船隻遭撞沉就派出漁政船，若對方有海軍艦艇就派出軍艦，慢慢地將衝突升高。

王定宇表示，中共這種做法過去大都使用在其他南海國家，但這是第一次用在東沙島，未來甚至可能成為常態，呼籲政府對此要預做準備及因應。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



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