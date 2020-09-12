快訊／「求和」風暴　國民黨考慮取消王金平率團赴海峽論壇

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平將代表國民黨參加海峽論壇，卻被大陸央視主持人稱「這個人要來求和」，目前傳出國民黨考慮取消行程，黨內高層12日私下表示，當事人若不道歉，就考慮不派團參加。





▲國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）



王金平將率國民黨代表團前往廈門參加海峽論壇，但被央視主持人稱為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨內的不滿。黨主席江啟臣12日表示，參加海峽論壇是交流，不是求和，追求和平是參加的最大目的。至於是否取消，江啟臣說，參加海峽論壇是為了交流，不是為參加而參加。

江啟臣說，如同前總統馬英九所說，兩岸的交流、溝通、對話非常重要，尤其在現在兩岸情勢相對緊張的狀況下，不應只有一種選擇，如何能夠有效溝通、交流，降低緊張情勢，確保台海安全、兩岸和平，這是國民黨作為台灣最大在野黨，也是我們責任，但是交流不應被誣衊變成「求和」，這樣說法「我們完全無法接受」。

此外，立法院黨團總召林為洲也透過臉書表示，既然對岸那麼不友善，海峽論壇，相見不如不見。

同時，現在也傳出國民黨內將討論是否取消行程，黨內高層今天私下則表示，陸方此舉傷害雙方情感，若當事人不道歉，那就會考慮不去了；他也透露，包括國民黨秘書長李乾龍、江啟臣、王金平，這兩天會再開會討論，研商相關事宜。

至於王金平的態度，這位國民黨高層說，王金平去或不去，完全尊重國民黨的決定；一位不願具名的黨務人士則說，如果國民黨決定不去，王金平要用個人身份去，國民黨沒有意見。

▲前總統馬英九、國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）

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