稱王金平赴中求和！央視女主持「超硬背景」曝光　位置坐穩17年

▲ 「李紅熱評」中，稱「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

立法院長王金平將率團參加「海峽論壇」，大陸《央視》評論節目主持人李紅表示，此舉是代表民進黨去「求和」，引發熱議。資深媒體人陳東豪指出，李紅背景不簡單，此舉可能就是因大陸官方受意而為。

▲王金平。（圖／記者呂佳賢攝）

針對王金平將率團前往廈門參加「海峽論壇」，央視中文國際台《海峽兩岸》主持人李紅10日在她的節目「李紅熱評」中，稱「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發爭議。

不過據《中評社》11日報導，大陸涉台部門回應，稱王金平此行有助於擴大和深化兩岸民間交流，對兩岸經濟也有積極影響，並有助於維護台海和平，因此「李紅的言論並不代表大陸官方立場」。國台辦發言人馬曉光11日表示，「歡迎王金平先生率中國國民黨代表團出席論壇。」

▲ 李紅曾被《人民網》評選為「央視十大氣質女主播」。（圖／翻攝自微博）

不過陳東豪11日晚間在政論節目表示，李紅不是普通的主持人，「她背景夠硬。」相關資料顯示，今年42歲的李紅出生於1978年3月28日，是吉林省吉林市人，1999年到2001年在吉林市電視臺主持晚新聞，2003年到中央電視臺，主持四套《海峽兩岸》、三套《想挑戰嗎？》。李紅外形出眾，2010年更被《人民網》評選為「央視十大氣質女主播」。

可以看出，李紅自2003年接棒《海峽兩岸》後，已經在該位置主持17年，屹立不倒。至於《海峽兩岸》這個節目的特別之處，是央視唯一一個「涉台的時事評論節目」，標語打出「跟蹤海峽熱點，反映兩岸民意」，在大陸有著較高的收視率。節目內時常引用台灣電視節目的影片，但會進行處理，如對中華民國字樣、中華民國國旗、手語同步翻譯等打馬賽克或刪去。