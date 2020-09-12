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馬英九看王金平「求和說」：兩岸再不溝通非常危險

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記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平將代表國民黨參加海峽論壇，卻被大陸央視主持人稱「這個人要來求和」，目前傳出國民黨考慮取消行程。對此，前總統馬英九12日表示，兩岸若再不溝通，真的非常危險。

▲前總統馬英九參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）

王金平將率國民黨代表團前往廈門參加海峽論壇，但被央視主持人稱為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨內的不滿。對此，馬英九上午出席反瘦肉精美豬公投連署活動表示，兩岸現在完全沒溝通，如果能夠由王金平率領的代表團去參加兩岸論壇的話，他認為是個好事情，因為再不溝通下去，真的非常危險。

黨主席江啟臣也表示，參加海峽論壇是交流，不是求和，追求和平是參加的最大目的。如同前總統馬英九所說，兩岸的交流、溝通、對話非常重要，尤其在現在兩岸情勢相對緊張的狀況下，不應只有一種選擇，如何能夠有效溝通、交流，降低緊張情勢，確保台海安全、兩岸和平，這是國民黨作為台灣最大在野黨的責任，但是交流不應被誣衊變成「求和」，這樣說法「我們完全無法接受」。

▲前總統馬英九、國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九、國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）

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