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加利口罩退貨首日「已回收286盒」　新增「郵寄退款方法」

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▲▼雙北消保官跨區合作瞭解非實名制口罩首日退款狀況，加利公司新增郵寄退款方式。（圖／台北市政府法務局提供）

▲雙北消保官跨區合作瞭解非實名制口罩首日退款狀況，加利公司新增郵寄退款方式。（圖／台北市政府法務局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

加利科技涉嫌進口陸製工廠打上鋼印、改標後，混充台灣製的醫療口罩進入實名制通路販售，事件爆發後，已遭食藥署勒令停工，也開放民眾從9月4日起開放退換貨。台北市政府9日由法務局消保官和新北市政府消保官前往新北八里廠了解首日退款情形，截至下午2點已回收286盒17片，共計退款新台幣7萬1585元。

有關加利科技有限公司疑以陸製口罩混充臺製醫用口罩一案，台北市法務局9日下午表示，台北市政府9日由法務局消保官及新北市政府消保官前往新北八里廠瞭解首日受理「非實名制」加利口罩退款情形，截至下午2點，加利回收286盒17片，共計退款新台幣7萬1585元。

▲▼雙北消保官跨區合作瞭解非實名制口罩首日退款狀況，加利公司新增郵寄退款方式。（圖／台北市政府法務局提供）

北市府消保官指出，加利公司今日做出兩項承諾，第一，印製「Carry mask」或「Made In Taiwan」字樣口罩，消費者如欲辦理退貨，可檢附購買憑證（Made In Taiwan須併附加利包裝紙盒)，先向原購買通路辦理退款，加利公司將積極協調各所屬通路處理民眾退款問題，或親持至八里廠辦理退貨（以實際片數每片5元退款）。

北市府消保官表示，第二，民眾居外縣市或不便親持前往退款，40盒以上欲辦理退款，加利公司將請物流業者前去收取，未達40盒，民眾可自行郵寄至新北市八里廠（新北市八里區下罟子福德新村9 號），並於包裹內檢附欲退款之口罩、加利紙盒、購買憑證、聯絡資訊、匯款帳號相關資料。

▲▼雙北消保官跨區合作瞭解非實名制口罩首日退款狀況，加利公司新增郵寄退款方式。（圖／台北市政府法務局提供）

北市府消保官提到，郵寄費用加利公司承諾吸收，將一併退款，請消費者保存寄送單據，加利公司將於收到退款包裹後7日工作天內退款至民眾指定帳號。如有物流寄件或其他相關退款問題，請撥打加利公司客服專線（02）26191377聯繫。

北市法務局說，新北市八里廠（新北市八里區下罟子福德新村9 號）開放現場退貨時間為2020年9月9日起至10月8日止（10月1日至10月4日除外）；周一至周五上午8時30分至12時；下午13時至17時及周六上午8時30分至12時。若消費者與業者間有任何涉及本案消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。

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