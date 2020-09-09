台南實名制口罩無混用陸貨　民眾可安心領取

▲台南市經濟發展局及法制處連日查核結果，台南市民眾領取的實名制口罩皆符合規定，沒有混用陸貨的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日前發現口罩國家隊中的加利科技有限公司，在實名制通路混入中國大陸進口的口罩，導致民眾對向藥局、超商領取的實名制口罩產生疑慮，經台南市經濟發展局及法制處連日查核結果，加利科技有限公司被政府徵用的醫療口罩並未流入台南市，台南市民眾領取的實名制口罩皆符合規定，沒有混用陸貨的情形。

台南市長黃偉哲非常重視本案，責成法制處消保官及經發局加強稽查，了解台南市口罩國家隊廠商在進出口及生產量能上有無異常狀況。同時為感謝台南市口罩國家隊的辛勞，親自至將軍區的口罩大廠康那香視察並加油打氣，希望藉此恢復民眾對國家隊實名制口罩的信心。

經經濟發展局及法制處連日查核結果，加利科技有限公司被政府徵用的醫療口罩並未流入台南市，台南市民眾領取的實名制口罩皆符合規定，沒有混用陸貨的情形。

市府法制處消保官會同經發局及衛生局查核轄內3間國家隊業者，及販售實名制口罩的藥局、超商等通路，查核結果，台南市3間口罩國家隊業者交付政府的口罩，以及超商與藥局販售的實名制口罩，均有Made In Taiwan的鋼印，民眾得據以辨識是台灣本土製造，無混用陸貨之虞。

中央流行疫情指揮中心並已於8日拍板決定，將強制國產醫用平面口罩逐片標示「MD」和「Made In Taiwan」，並於兩周內實施。法制處呼籲民眾，爾後於藥局、超商領取實名制口罩時，應留意是否有此鋼印的標示，才能買得安心、用得放心、安然度過疫情。

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