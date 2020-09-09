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黑心口罩連環爆！彰化富達老闆收押　民眾擔心市面口罩品質

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▲彰化富達實業負責人販售偽口罩被逮大門深鎖 。（圖／民眾提供南投地檢提供）

▲彰化富達實業負責人販售醫用口罩，被逮大門深鎖 。（圖／南投地檢署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化富達實業社劉姓負責人引進61萬片不明口罩，混充為醫用口罩，還大膽冒用「口罩國家隊」宏瑋醫材公司名義印製包裝外盒，在中部多家藥局販售，不法所得近200萬元，被依詐欺、偽造文書、藥事法等罪嫌被羈押禁見。更令人吃驚的是，這家實業社竟隱身在三合院內，目前工廠鐵皮屋前大門已深鎖，但冒充國家口罩隊，至今仍讓人心不安。

▲富達實業今天大門深鎖。（圖／民眾提供）

▲富達實業今天大門深鎖。（圖／民眾提供）

南投縣調查站及南投檢方進行稽查搜索發現，「富達實業社」就藏身在和美鎮普通的三合院民宅內，只有公司登記，也沒有製造生產設備，更無法申請口罩販售，便向口罩廠進貨再自行加工、換上外包裝，再印製偽造成「國家隊」醫療口罩外盒大賺國難財，違法行徑相當的令人不齒。

▲彰化富達實業負責人販售偽口罩被逮大門深鎖 。（圖／民眾提供南投地檢提供）

南投縣調查站獲報後報請南投地檢署偵辦，並於8月間會同彰化縣調查站，及彰化縣、南投縣衛生局等單位追查，循線並持搜索票，前往相關藥局、公司及負責人住所共7處，當場查獲21萬5800片無醫療器材許可證號標示的口罩。

▲彰化富達實業負責人販售偽口罩被逮大門深鎖 。（圖／民眾提供南投地檢提供）

經調查，發現富達實業社劉姓負責人自7月間，陸續向中部某公司買入61萬多片一般口罩，於7、8月間冒印2萬200個標有醫療器材許可證號的口罩盒（可裝100多萬片口罩），不法所得近200百萬元，檢方訊後將劉姓負責人依詐欺、偽造文書罪，及違反藥事法罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

消息傳回彰化，許多民眾都驚訝的表示，看到黑心商人連國家口罩隊都敢冒用，會擔心市面上口罩的品質真偽。

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