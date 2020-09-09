中衛6款特殊色9/9限時限量快閃　再搶紫色豹紋戴起來炫一波

▲中衛口罩每個顏色都很搶手。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中衛口罩人氣居高不下，電商在99購物節也祭出驚喜加碼，蝦皮購物於9/9限時限量上架中衛口罩6款限定特殊色，中衛迷可趁這波搶起來，若是錯過這一檔，也可鎖定墊腳石購物網9/10的中衛開賣訊息，將有5色上架販售，其中包含潮橘、月河藍月夜，另外，PChome 24h購物也有紫豹紋可選購，戴起來臉上超閃耀。

蝦皮購物於9/9當天加碼9,999盒MIT醫療級口罩，其中有高人氣的中衛口罩月河藍月夜、潮橘、櫻桃紅、櫻花粉、軍綠及黑+綠撞色等特殊色限定款，將在蝦皮超市16:00整點開賣，另外，17:00可搶購福德好罩櫻花粉、水漾藍、雲彩紫3色醫療口罩，20:00還有一波，主要販售福德好罩雲彩紫款。即日起至9/30每日17:00亦不間斷釋出999盒MIT醫療口罩，滿足用戶防疫需求。

墊腳石購物網預告將於9/10 18:00再開賣中衛口罩，此波有單盒50入的櫻花粉、櫻桃紅、天空藍3色，以及單盒30入時尚爆表的潮橘、月河藍月夜2色，每人限購1盒，不過下單後不能挑色，顏色隨機出貨。

▲艾可兒「紫豹紋」醫用口罩。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

PChome 24h購物近期販售台灣國際生醫、宏瑋、艾可兒、環保媽媽等多款品牌醫療口罩，9/9開賣的口罩商品中，最特別是上架一款艾可兒的「閃耀豹紋」，讓人戴上去以後可以炫一波，單盒50片入，售價799元，每人限購1組。另有口罩防疫組限時狂降，主推兒童一般醫療口罩50片/盒+奈森克林75%酒精濕巾，原價940元，限時價590元，一整組買起來，幫小朋友做好防疫措施。

東森購物網開賣多款MIT醫療口罩，包括淨新、摩戴舒、格安德GRANDE等，一盒50片裝，售價499～649元不等，同時也推出醫療口罩1盒50片裝+防護眼鏡+草本茶樹噴霧超值防護3件組，售價899元。另推精選口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，獨家超值價限時1折起。