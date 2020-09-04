加利口罩國家隊合約曝光　林明進親筆簽名、每日19萬片

▲經濟部工業局出示加利科技的白紙黑字合約。（點圖放大／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

口罩國家隊加利進口中國大陸製口罩混入實名制通路，負責人林明進指政府騙他簽空白合約，經濟部工業局今（4）日拿出口罩國家隊的白紙黑字合約，已有載明徵用及應繳交數量，上面也有林明進字樣的親筆簽名，直接打臉林明進的說法。

依據經濟部「平面醫用口罩定額徵收調查意願書」，國內醫療口罩全數徵用的階段性任務達成，自六月一日起，國內醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘開放國內外銷。依產能比例，經濟部建議加利每日徵用19萬片，每週徵用數量達133萬片，徵用量確認後由衛福部發文徵用。

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經濟部進一步說明，6月實施定額徵用後，加利科技每日被政府徵用19萬片口罩，而6到8月期間，加利公司依其配合徵用口罩生產所需，向經濟部申請購買公配熔噴布數量，相當於每天可產製22萬片。加利科技配合政府徵用生產口罩過程，可能造成的耗損以及合理的利潤，經濟部均有顧及，負責人所言產量過高不堪負荷等應為託辭。

經濟部呼籲，避實就虛並無助於釐清真相，加利公司輸入337萬餘片非醫療用口罩，分裝改標混充醫療用口罩銷售，讓口罩國家隊蒙受指責，已嚴重傷害國內口罩產業形象，應秉持誠信妥為說明，以挽回商譽。