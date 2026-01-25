　
    • 　
>
霍諾德只用雙腳夾「放開雙手」往後抹粉！驚險畫面曝光　萬人嚇瘋

▲▼ 。（圖／翻攝自FB）

▲霍諾德放開雙手。（圖／翻攝自FB）

記者施怡妏／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，最後成功登頂，全程花了1小時31分鐘，其中一段讓人看了膽顫心驚，霍諾德用腳夾住建築物，放開雙手，伸到後方抹碳酸鎂粉，短短幾秒鐘，一票人看呆了「這一幕嚇死大家，他真的好強」、「我看到這裡的時候驚聲尖叫」。

腳夾外牆放開雙手　抹粉瞬間讓人膽顫

霍諾德在攀爬多層圓柱體時，讓無數觀眾心臟快跳出來，霍諾德雙手放開，僅靠雙腳夾住建築物，下一秒雙手往身後的袋子裡抹粉。

多名網友在Threads發文，觀看直播時，這一幕特別緊張，「這段太扯了吧，用腳夾，手放開，用看的都差點閃尿」、「他剛剛雙手放開抹粉？我在裡面觀景台最外側拍照都要扶著」、「身為一個坐手扶梯都不敢往後看的人，看到這段真的是嚇到全身扭曲」、「我看到都要暫時停止呼吸了，我不知道下秒會發生什麼」、「看到手心出汗是正常的嗎」、「這個真的好誇張，太厲害了」、「這段真的發瘋」。

直播畫面太刺激　網友邊看邊尖叫

擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」也在臉書PO文，「Alex抵達第101層了，同時也是他最擔心的圓環部分，他剛剛還用腳勾住，放雙手，我真的是要...」。

底下網友驚呼「勾腳放手時我心臟停了一下」、「全程手汗狂流，直播一卡就超緊張」、「核心超強」、「這個技巧，超帥！炫技也是要有實力的」、「他放開雙手，就是我雙手抓緊的時候」、「放雙手那裡真的嚇尿」、「這就是本事～只能用強大形容了」。

01/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

霍諾德爬101「樓下有一排亮點」！　 賈永婕認了：有發現嗎
獨／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善　暖心舉動遭目擊
霍諾德爬101前吃什麼？　公關解答了
幕後／霍諾德圓夢推手！　製作人「特別感謝賈永婕」
霍諾德登頂101　滑手機「先做1件事」全場笑翻：訊號一定很好

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

攀岩台北101艾力克斯徒手攀登直播

