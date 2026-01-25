霍諾德只用雙腳夾「放開雙手」往後抹粉！驚險畫面曝光　萬人嚇瘋

▲霍諾德放開雙手。（圖／翻攝自FB）



記者施怡妏／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，最後成功登頂，全程花了1小時31分鐘，其中一段讓人看了膽顫心驚，霍諾德用腳夾住建築物，放開雙手，伸到後方抹碳酸鎂粉，短短幾秒鐘，一票人看呆了「這一幕嚇死大家，他真的好強」、「我看到這裡的時候驚聲尖叫」。

腳夾外牆放開雙手 抹粉瞬間讓人膽顫



[廣告]請繼續往下閱讀...

霍諾德在攀爬多層圓柱體時，讓無數觀眾心臟快跳出來，霍諾德雙手放開，僅靠雙腳夾住建築物，下一秒雙手往身後的袋子裡抹粉。

多名網友在Threads發文，觀看直播時，這一幕特別緊張，「這段太扯了吧，用腳夾，手放開，用看的都差點閃尿」、「他剛剛雙手放開抹粉？我在裡面觀景台最外側拍照都要扶著」、「身為一個坐手扶梯都不敢往後看的人，看到這段真的是嚇到全身扭曲」、「我看到都要暫時停止呼吸了，我不知道下秒會發生什麼」、「看到手心出汗是正常的嗎」、「這個真的好誇張，太厲害了」、「這段真的發瘋」。

直播畫面太刺激 網友邊看邊尖叫

擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」也在臉書PO文，「Alex抵達第101層了，同時也是他最擔心的圓環部分，他剛剛還用腳勾住，放雙手，我真的是要...」。

底下網友驚呼「勾腳放手時我心臟停了一下」、「全程手汗狂流，直播一卡就超緊張」、「核心超強」、「這個技巧，超帥！炫技也是要有實力的」、「他放開雙手，就是我雙手抓緊的時候」、「放雙手那裡真的嚇尿」、「這就是本事～只能用強大形容了」。