陳時中斥加利混淆視聽：6到8月已允許晚交　讓他們顧及外銷市場

▲陳時中出席身障福利機構及團體秋節產品聯合推廣活動記者會。（圖／記者張凱喨攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣，加利公司負責人林明進自曝公司為趕口罩量壓力極大，更說以國家隊為恥。衛福部長陳時中今（4）日表示，從6月以後徵用口罩量為最大產量的47%，而且並未要求立即繳交，允許延後，不能用這樣的藉口混淆視聽，而且即使有，也應該提出，不應該違法再說。

林明進3日晚間接受訪問時憤怒表示，「我可以告訴你，我剛開始加入國家隊，我以國家隊為榮，但是做到後面，我以國家隊為恥」、「最後，我除了可以給員工錢以外，也會要了他們的命，我沒有辦法給我的員工休息，我們每天只為了趕政府的需求量，必須日以繼夜地來趕工，沒辦法休息。」

請繼續往下閱讀...

林明進強調，進口的陸製口罩是工業級、防護率達99%，絕對沒有「黑心」。他也指控政府欺騙廠商，他更遭到衛福部官員威脅，如果要退出國家隊，藥證就會被吊銷。

陳時中今（4）日出席身障福利機構及團體秋節產品聯合推廣活動記者會受訪表示，這已經不是品質問題，是完全不合法，不合整個規範，也破壞了口罩國家對的信心，對人民基本防疫心理造成恐慌，都是非常不對的事情，大家努力這麼久，這幾個月大家怎麼在弄的，犯法在先又說五四三，這樣怎麼對。

針對產量壓力，陳時中也說明，6月以前確實非常辛苦，加上疫情緊張，大家分頭努力，不管機具購買、組裝，到後來國軍也進去幫忙，全民動起來才到近2千萬片產能。至於6月以後徵收是最大量的47%，已經減少一半。每日徵用800萬片也沒有要求立即繳交，是隔一段時間才徵用，6~7月期間都允許晚交，延長到7月甚至8月，就是讓他們顧及外銷市場需要。

陳時中說，現在口罩庫存約有3億，不會有他所謂的產量壓力情況情況，「即使有，也應該提出，不應該違法再說」。