加利3月被攔截「6.9萬黑心口罩」！基隆關曝：進口前就壓上MIT

▲加利口罩遭扣押，基隆關曝，進口前就壓上MIT。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

口罩製造商「加利科技」遭爆自安徽進口陸製口罩337萬片，改標後與台製醫療級口罩混裝販售，消息曝光後引起全台輿論譁然。據食藥署表示，加利3月間就有進口一批6萬多個口罩而遭到退運，而當時查獲該批口罩的基隆海關透露，該批口罩上印有MIT字樣，但明顯不是台灣製造出廠，而這批口罩仍扣押在基隆海關。

基隆海關表示，加利3月30日就進口6萬9570個口罩，而當時因上方印有「MIT」字樣，明顯有違標行為，因此立刻遭到扣押，交由檢調單位調查，並移送國貿局裁罰，而當時國貿局也依違反貿易法對加利開罰9萬元。加利遭到開罰後，也立刻發出聲明表示放棄該批口罩，而目前口罩仍在基隆海關扣押中。

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對此，關務署也出面證實，基隆海關確實在3月30日查驗到加利所進口的中國製口罩，且上方確實明確標示著，「Made in Taiwan 」，於是立刻依照規定函送偵辦，並移請國貿局裁處，而國貿局也在6月間進行裁罰。

另外，經查，加利6月間至8月間陸陸續續有進口陸製口罩，而經查驗，該貨物皆以塑膠袋裸裝進口，並未標示醫用口罩，也沒有偽標MIT的情勢，而依據食藥署揭示，「提供關務單位醫用口罩之屬性判定相關資料」處理原則，經查驗無訛後，才予以放行。