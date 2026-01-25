攀馬崙山未戴頭燈+手機沒電　兩夫妻摸黑3小時下山獲救

▲一對夫妻攀登馬崙山天黑後因未戴頭燈，手機電量用馨後摸黑下山，所幸在距登山口約300公尺處接觸到搜救人員。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

一對來自桃園約60歲的顏姓夫妻，昨(24)日與子女親友相約攀爬台中谷關七雄的馬崙山，因速度較緩慢延誤下山時間，遇天黑後又未攜帶照明設備，借用手機燈光緩慢下山，手機電量用馨後僅靠登山杖摸黑下山，子女在登山口一直連絡不上他們，在晚間8時許向警方報案協助。

台中市消防局在24日20時16分接獲民眾報案指稱，其家人攀登馬崙山一直未下山，又一直連絡不上他們，怕有意外發生請求協助。勤指中心指派谷關、和平分隊及台中市山難搜救協會人員共6人，由隊員賴俞全帶隊前往救援，晚間9時40分許搜救人員在步道300公尺處接觸到失聯2人，經檢查身體狀況良好，由搜救人護送到登山口跟家人團聚。

顏姓夫妻表示，因為下山速度較慢，年輕人很輕鬆就先行下山，天黑後因未戴頭燈只好用手機燈光來照明，但電量用完後就漆黑一片看不到路，又無法聯繫到子女，只好用登山杖慢慢摸黑下山，也非常感謝搜救人員的幫忙。搜救人員也呼籲，登山應要裝備準備好，禦寒衣物及照明通訊設備也要備足，兩人安全下山真的非常幸運。