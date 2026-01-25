　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

攀馬崙山未戴頭燈+手機沒電　兩夫妻摸黑3小時下山獲救

▲一對顏姓夫妻攀登馬崙山天黑後因未戴頭燈用手機燈光照明，電量用馨後只好用登山杖摸黑下山，所幸在距登山口約300公尺處接觸到搜救人員護送下山。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲一對夫妻攀登馬崙山天黑後因未戴頭燈，手機電量用馨後摸黑下山，所幸在距登山口約300公尺處接觸到搜救人員。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

一對來自桃園約60歲的顏姓夫妻，昨(24)日與子女親友相約攀爬台中谷關七雄的馬崙山，因速度較緩慢延誤下山時間，遇天黑後又未攜帶照明設備，借用手機燈光緩慢下山，手機電量用馨後僅靠登山杖摸黑下山，子女在登山口一直連絡不上他們，在晚間8時許向警方報案協助。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市消防局在24日20時16分接獲民眾報案指稱，其家人攀登馬崙山一直未下山，又一直連絡不上他們，怕有意外發生請求協助。勤指中心指派谷關、和平分隊及台中市山難搜救協會人員共6人，由隊員賴俞全帶隊前往救援，晚間9時40分許搜救人員在步道300公尺處接觸到失聯2人，經檢查身體狀況良好，由搜救人護送到登山口跟家人團聚。

▲一對顏姓夫妻攀登馬崙山天黑後因未戴頭燈用手機燈光照明，電量用馨後只好用登山杖摸黑下山，所幸在距登山口約300公尺處接觸到搜救人員護送下山。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

顏姓夫妻表示，因為下山速度較慢，年輕人很輕鬆就先行下山，天黑後因未戴頭燈只好用手機燈光來照明，但電量用完後就漆黑一片看不到路，又無法聯繫到子女，只好用登山杖慢慢摸黑下山，也非常感謝搜救人員的幫忙。搜救人員也呼籲，登山應要裝備準備好，禦寒衣物及照明通訊設備也要備足，兩人安全下山真的非常幸運。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剛徒手攻頂101！霍諾德笑評「很家庭友善」　親口談下一個目標
霍諾德爬101「樓下有一排亮點」！　 賈永婕認了：有發現嗎
獨／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善　暖心舉動遭目擊
霍諾德爬101前吃什麼？　公關解答了
幕後／霍諾德圓夢推手！　製作人「特別感謝賈永婕」
霍諾德登頂101　滑手機「先做1件事」全場笑翻：訊號一定很好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

玩命！BMW拒檢逆駛國道2.4km又撞機車逃逸　惡駕駛先吞7罰單

攀馬崙山未戴頭燈+手機沒電　兩夫妻摸黑3小時下山獲救

台中太平偏僻筍田驚見白骨！警憑外套一眼認出失蹤10年女

看屋驚魂記！台中夫妻+房仲受困豪宅電梯　卡20分鐘險崩潰

獨／兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

仁愛鄉萬大部落暗夜山林火警！延燒3千平方米　消防4小時控制火勢

深信「佳欣是真愛」！純情男衝超商提款買點數　得知真相超崩潰

嘉義7旬翁遭撞隔天不治！女車主肇逃被逮未酒測　警方曝原因

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！法官不滿喊告發　高院聲明曝

英姿曝光！台中2搜救犬榮退　依法辦理領養

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

玩命！BMW拒檢逆駛國道2.4km又撞機車逃逸　惡駕駛先吞7罰單

攀馬崙山未戴頭燈+手機沒電　兩夫妻摸黑3小時下山獲救

台中太平偏僻筍田驚見白骨！警憑外套一眼認出失蹤10年女

看屋驚魂記！台中夫妻+房仲受困豪宅電梯　卡20分鐘險崩潰

獨／兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

仁愛鄉萬大部落暗夜山林火警！延燒3千平方米　消防4小時控制火勢

深信「佳欣是真愛」！純情男衝超商提款買點數　得知真相超崩潰

嘉義7旬翁遭撞隔天不治！女車主肇逃被逮未酒測　警方曝原因

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！法官不滿喊告發　高院聲明曝

英姿曝光！台中2搜救犬榮退　依法辦理領養

剛徒手攻頂台北101！霍諾德笑評「很家庭友善」　親口談下一個目標

花91分鐘攻頂！霍諾德「摸台北101避雷針」　心想千萬別掉下去

通勤時間省10倍！　「大肚和美跨橋」吸北彰化人卡位1區

陸保時捷女銷冠：客戶6成是女性　沒私下出去吃飯

史上最貴馬年套幣網路搶購爆棚　台銀臨櫃交易周四再戰

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

「換我去爬台北101」亞洲媽媽怎麼說？萬人笑翻：一定有聽過

霍諾德爬101「藏賈董心機」！樓下環境有一排亮點 賈永婕認了：有發現嗎

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

玩命！BMW拒檢逆駛國道2.4km又撞機車逃逸　惡駕駛先吞7罰單

【經過都摸一下】朝聖霍諾德爬101遇延期！民眾現場測試：根本抓不住

社會熱門新聞

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

人頭助理詐補助105萬　前議員1家3口起訴

101拖吊到新生北！女騎士被開價4.5萬嚇壞

養生館全糖升級　脫光正要抓龍筋警就破門

快訊／深夜火光！中壢住宅火警緊急搶救

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

總經理勾同事妻「談戀害」！　深夜穿性感睡衣視訊到睡著

小三喊「那個來了！可用屁屁」腥夫慘了

更多熱門

關鍵字：

谷關七雄，馬崙山，頭燈，手機，搜救

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德成功！徒手爬完台北101

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面