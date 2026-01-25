攻頂101！CNN激讚霍諾德「史上第1人」　妻子坦言超恐慌

▲霍諾德上午10點40分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）



記者吳美依／綜合報導

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）今（25）日成功徒手登頂台北101，引發全球驚歎與熱議。CNN全程關注並大讚這項「史上第1人」的壯舉，霍諾德妻子受訪時也吐露真實心聲。

史上第1人 CNN直擊大讚

40歲的霍諾德挑戰無繩索、無安全網攀登台北101大樓，僅僅91分鐘就成功登頂。

CNN派遣採訪團隊親赴現場，全程直擊這場驚心動魄的挑戰，並在即時更新的報導中寫道，台北101是全球最高的摩天大樓之一，而霍諾德如今成為史上「第一個在沒有繩索或安全網的情況下，成功攀登這座1667英尺（約508公尺）建築物的人。」

成功後熱情擁吻 妻子坦言很恐慌

霍諾德結束登頂後，在觀景台上與妻子桑妮（Sanni McCandless）熱情擁抱與親吻。霍諾德表示，「我以為我爬得很慢。」妻子回應，「不，你動作很快，而我基本上全程都像是處於恐慌症發作狀態。」

10多年終於圓夢 30年訓練成最佳安全網



針對這次挑戰，霍諾德上月接受CNN訪問時曾透露，攀登建築物與攀爬岩壁面臨的挑戰截然不同，而他已經想要挑戰摩天大樓長達10多年。

霍諾德認為攀登101「非常安全」，「與我身為專業攀岩家，在日常生活中所做的事情，並沒有太大不同。」他進一步解釋，自己「透過準備、訓練、排練確保安全。我有30年的專業攀岩經驗，一直在練習這類事情，我認為那就是安全網。」

▲▼霍諾德成功挑戰徒手攀登台北101 。（圖／記者李毓康攝）



霍諾德還提到，「我遠比一般人更常思考風險、死亡和生命有限這些議題。你顯然一直都要面對自己的生死，但仍選擇去做這些事，因為這為你的生命帶來豐富性和意義。」

霍諾德最為人所知的成就，是在2017年徒手攀登3000英尺（約914公尺）的優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan），其岩壁幾乎呈現90度，而且他當時同樣沒有使用任何安全裝備。

