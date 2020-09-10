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米克斯毛孩翻身廣告明星　主題攝影展9日起北市動物之家開展

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▲台北市動保處特別與「挺挺動物應援團」合作改造台北市動物之家米克斯犬隻形象。（圖／北市府提供）

▲台北市動保處特別與「挺挺動物應援團」合作改造台北市動物之家米克斯犬隻形象。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

由於9月9日是台灣狗狗節，北市動保處特別與「挺挺動物應援團」合作，邀請知名攝影師替北市動物之家待認養的米克斯犬隻拍攝平面廣告，且這些作品主題分成兩大系列，自9日起於動物之家展出。

動保處9日表示，挺挺動物應援團長期以專業企劃投入動物保護推廣工作，今年特別為動物之家米克斯犬隻形象進行改造，透過知名攝影師高愷蓮、楊精偉的鏡頭，帶民眾看見不一樣的米克斯犬，洗刷只有可憐或兇惡的印象，而是可愛度破表的代言明星犬。

挺挺動物應援團說明，北市動之家米克斯攝影展主題分成「一個在花花世界中相愛的故事」及「看見價值，看見米克斯」。前者是由8隻米克斯各別代表在動物之家與牠們「相遇、相許、相伴、相隨、相約、相守、相知、相惜」，以8個切入點推廣認養、飼主責任、以及介紹北市的友善寵物措施。

後者則是安排讓米克斯介紹台灣在地的蔬菜水果，介紹有機蔬果的內含價值，米克斯犬即為「價值」代言，不只在視覺上讓米克斯很可愛的出現在民眾眼前，同時隱含著一份更深刻的意義，沒有被標上價格的米克斯犬，牠們的生命價值與所有品種犬從來都沒有不同。

挺挺動物應援團強調，讓大眾先被米克斯犬所吸引，認識到米克斯本質上其實是最適合台灣人飼養的同伴動物，是可愛可親的寵物家人，認養也才會發生。

動保處透露，「一個在花花世界中相愛的故事」與「看見價值，看見米克斯」雙攝影展9日起開展，民眾可搭乘台北捷運至「東湖站」步行至北市動物之家免費觀展，展期至109年12月31日止，更多訊息請上台北市動物保護處官網或台北市動物之家粉絲專頁查詢。

另外，動保處也指出，9日也特別邀請長期關懷弱勢、熱心公益的台北鯨華女子排球隊，到場參觀展覽，台北鯨華女子排球隊在今年7月底特別將自辦排球體驗課1日的報名費捐贈給北市動保處捐款專戶，投入野生動物救傷收容、救援照護及生態野放工作，9日除了觀展外，由教練鄧衍敏與隊員蕭湘凌、陳潔、陳莉鎔及米克斯明星犬賓果、佐佐木等現場互動，一起拍攝推廣犬貓認養的宣傳短片。

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