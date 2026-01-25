玩命！BMW拒檢逆駛國道2.4km又撞機車逃逸　惡駕駛先吞7罰單

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區今（25）日凌晨發生一起肇逃事故，一名駕駛拒絕接受盤查，竟逆向衝上國道，逆行約2.4公里後，在下交流道時撞上一部機車，而駕駛肇事後卻駛離現場。警方調閱影像後，針對駕駛危險駕駛共舉發7件違規，合計最高可罰8萬4000元，已鎖定涉案對象展開緝捕。

▲BMW拒檢闖紅燈逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）



25日凌晨1點44分，鳳山分局員警在南京路、瑞隆東路口發現一部BMW轎車在快車道右轉，員警趁停等紅燈時上前規勸，並要求駕駛靠邊停車查證件，駕駛口頭上答應，下秒卻突然闖紅燈踩油門離去。

員警立即呼叫支援，鳴警笛展開追緝，發現駕駛竟從瑞隆東路交流道口強行逆向衝上國道，為確認是否有無辜民眾受到波及，員警騎乘於國道路肩延線巡查，隨後下中正交流道搜尋。

▲▼駕駛逆駛國道逃逸，警方沿路搜捕，發現駕駛於國道交流道下撞上一部機車。（圖／記者許宥孺翻攝）



沒想到就在中正一路、武營交叉路口，發現一部機車倒地，騎士表示駕駛已肇事逃逸。警方完成交通測繪，調閱周邊監視器，並鎖定涉案駕駛，全力展開緝捕。

針對駕駛拒檢逃逸期間違規行為，警方也共舉發7件，包括逆向上國道、拒檢攔查、闖紅燈2次、跨越禁止變換車道線、未打方向燈，合計可罰新臺幣8萬4000元。全案將依刑法公共危險罪、肇事逃逸致人死傷等罪嫌依法偵辦。

▲路過民眾直擊BMW違規撞人過程。（圖／Threads／l.i.n_612提供）