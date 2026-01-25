強大的不只霍諾德！她看畫面揭「超能力攝影師」：撐起精彩瞬間

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101成功登頂。（圖／CTWANT）

美國攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日上午9點正式舉行徒手攀岩特別節目《赤手獨攀台北101：直播》。他稍早已正式成功完成挑戰，到達101大樓最頂端的避雷針上方，耗時1小時31分。台灣觀光協會會長簡余晏在臉書發文直言，隱身在畫面背後、吊在空中的攝影記者，是支撐起所有精彩瞬間的英雄，並向擁有「超能力」的海上、高山、直播攝影師等職人致敬。

霍諾德在台灣挑戰攀登101層的摩天大樓，全程無繩索或安全防護，並進行現場直播，吸引國際高度關注。霍諾德最終耗時1小時31分成功完成驚人挑戰，非常令人敬佩。

值得一提的是，Netflix直播團隊有的吊在半空中拍攝，有的則事先到達頂端或在休息區等待霍諾德到來。這畫面讓不少民眾驚呼「攝影師也要不怕高！」簡余晏對此也發文表達看法，認為Netflix直播團隊的運鏡流暢度、攝影角度的切換，以及對閱聽人情緒的掌控專業而利害。

當鏡頭隨著霍諾德往下看向揮手的人群時，簡余晏在風和日暖的好天氣、坐在沙發上隔著螢幕也腿軟，她說，「從截圖中看到攝影記者吊著鋼索空拍，在不穩定的風速中晃來晃去，不禁感慨，不只展演者有專業，直播、剪接、及節目策畫團隊都必須更專業。」

簡余晏提到，許多攝影記者都有「超能力」，像是能在狂風大浪的船舷邊穩如泰山、鏡頭不晃也不暈船的攝影記者，既不怕海浪也不會晃動；高山攝影記者陪著登山選手同步攻頂第一高峰，拍下歷史鏡頭，立即以更大的體力狂奔下山，找到訊號點在截稿前把照片傳回公司；此外，還有採著風火輪平衡車、肩扛器材，隨著舞者及運動者追鏡頭的直播攝影師。

她直言，這種隱身在畫面背後的極限專業，是支撐起所有精彩瞬間的英雄，因此她向所有挑戰極限、成就完美的職人們致敬。

