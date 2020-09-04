黑心口罩欺騙消費者　蘇貞昌：不是踢出國家隊就能善了

記者陳家祥／台北報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣；事後怪罪政府放任其他國家對廠商不交貨，壓力全落到自己身上，還遭衛福部官員威脅，如果要退出國家隊，藥證就會被吊銷。對此，蘇貞昌在臉書表示，「黑心口罩詐欺消費者、違反藥事法的責任，不是一句踢出國家隊就能善了」。

對於大力宣傳的口罩國家隊「Taiwan can help」變成「China can help」，蘇貞昌4日上午直指該廠商加利科技，如果有任何狀況應該提出來講，「什麼都沒有，現在被查到了才哀哀叫，根據相關法律，這不但是詐欺，也違反藥事法相關規定」。

蘇貞昌在臉書表示，「黑心口罩詐欺消費者、違反藥事法的責任，不是一句踢出國家隊就能善了」，國家提供口罩機、半價提供超額原料，只願廠商盡快做出好口罩，讓國人免煩惱，這背後是多少人的辛勞。

「今天廠商為求牟利，拿中國口罩欺瞞國人，口罩國家隊的榮耀因此蒙塵，政府絕不輕饒。」蘇貞昌說，不肖廠商已勒令停工、違法行為查辦到底，無論是提供國家的實名制口罩、還是拿去網路上整盒賣的特殊色口罩，全部不許出貨、清查流向。口罩國家隊的榮譽關乎全民的健康安全，政府一定堅守。

▲蘇貞昌參觀國立台灣博物館。（圖／記者宋良義攝）