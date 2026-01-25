台中太平偏僻筍田驚見白骨！警憑外套一眼認出失蹤10年女

▲▼太平偏僻筍田驚見頭顱，眼尖員警憑外套查出10年失蹤女子。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區1名筍農日前在自家筍田整地時，驚見一顆化成白骨的頭顱，嚇得趕緊報警，警方雖在土層中發現部分遺骸及一件已風化的深色外套，但案情仍陷膠著，直到當年受理該案的張姓員警看見照片及相關特徵，腦中隨即聯想起10年前一樁人口失蹤案，目前已採集DNA比對，但已有9成9把握死者就是邱姓女子。

1月21日下午4時許，邱姓男子在太平區山田路附近的自家竹筍農地整地時，先是發現山壁上怎麼卡著1輛機車？接著就看到一處邊坡有顆疑似人頭的顱骨，脖子以下還埋在地面下，嚇得立即報警。

太平警分局頭汴派出所長林忠生率警力及鑑識人員到場，封鎖現場並逐步清查，隨後在周邊土層中發現部分人體遺骸、1件已風化的深色Uniqlo外套以及金飾，由於已有好一陣子沒有受理人口失蹤案，一時毫無頭緒，案情陷入膠著。

目前轉調頭汴派出所的資深張姓員警一看相關跡證，愈看愈熟悉，果然，這件就是他10年前任職宏龍派出所管區所承辦的人口失蹤案，104年12月19日，1名患有產後憂鬱症的邱姓婦女，當晚獨自騎車進入頭汴坑山區後即失去蹤影，當時警消人員、協勤民力及民間救難隊3、4百人發動大規模搜救，連續搜索數日均無所獲。

警方初判，邱女當晚騎在偏僻產業農路，疑因天色昏暗，人車跌落10公尺深山谷，人昏迷過去，後來風雨造成土石覆蓋，最終變成一堆白骨，初步比對特徵吻合，也發現邱女當時所騎乘的機車，正報請台中地檢署檢察官相驗，並採集家屬DNA進行最終比對。

▲當年民眾還在社群發出協尋。（圖／爆料公社提供）