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快訊／經濟部打臉加利：向政府申購口罩原料 三個月可做1980萬片

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▲經濟部長王美花回應加利科技黑心口罩議題。（圖／記者李毓康攝）

▲經濟部長王美花回應加利科技黑心口罩議題。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

加利科技以大陸製口罩混充國產醫用口罩為政府徵用，嚴重影響國內口罩業者信譽，經濟部今（4）日表示，加利在6到8月期間，依其配合徵用口罩生產所需，向經濟部申請購買公配熔噴布數量，相當於每天可產製22萬片，呼籲業者秉持誠信說明，並強調將成立市售MIT口罩商品專案市場檢查計畫，查核市面口罩標示。

經濟部指出，6月以前有藥證的工廠所生產的口罩都是全數徵用，6月之後指揮中心實施定額徵用口罩政策，衛福部統一按廠商前於全面徴用產量所佔之比率予以徵用。指揮中心與經濟部已召開數次協調會議，會中每家廠商之徵用數量均公布予所有被徵用業者知悉，各業者被徵用口罩數量公開透明，絕無加利公司所稱偏頗情事。

請繼續往下閱讀...

經濟部進一步說明，6月實施定額徵用後，加利科技每日被政府徵用19萬片口罩，而6到8月期間，加利公司依其配合徵用口罩生產所需，向經濟部申請購買公配熔噴布數量，相當於每天可產製22萬片。等於3個月生產了約1980萬片。

經濟部強調，加利科技配合政府徵用生產口罩過程，可能造成的耗損以及合理的利潤，經濟部均有顧及，負責人所言產量過高不堪負荷等應為託辭。

經濟部呼籲，避實就虛並無助於釐清真相，加利公司輸入337萬餘片非醫療用口罩，分裝改標混充醫療用口罩銷售，讓口罩國家隊蒙受指責，已嚴重傷害國內口罩產業形象，應秉持誠信妥為說明，以挽回商譽。

為防止劣質虛偽台灣製口罩流通市面，財政部關務署與衛福部食藥署已加強邊境管制稽核，經濟部亦已擬定市售MIT口罩商品專案市場檢查計畫，查核市面口罩標示，如有混充MIT情事將移請食藥署(醫用口罩)或保二總隊刑事警察大隊(非醫用口罩)妥處。另外，指揮中心已責成衛福部盡速落實口罩醫用口罩及生產國別等規範，方便民眾辨識，使用更為安心。

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