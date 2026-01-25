殺人犯「獄中直播」7分鐘狂賺85萬！　囂張嗆：沒人能遣返我

▲囚犯在獄中透過TikTok直播，賺到2萬英鎊。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國監獄爆發醜聞，背負32年刑期的阿爾巴尼亞籍殺人犯梅里扎伊（Eugert Merizaj）在獄中使用違禁手機，透過TikTok直播，短短7分鐘內就賺進2萬英鎊（約新台幣85.6萬元），誇張行徑引發輿論譁然。

殺人坐牢 還能海撈85萬

太陽報報導，梅里扎伊2019年以散彈槍殺害敵對毒販，在2022年被判處32年徒刑，但即便在曼徹斯特監獄中坐牢，仍利用違禁手機經營多個TikTok帳號，主帳號擁有超過4.5萬名粉絲。

梅里扎伊透過TikTok直播進行比賽，也就是2名用戶同時直播並說服觀眾贈送虛擬禮物衝人氣，而粉絲能夠透過購買代幣，代幣可兌換成積分，積分高者就能獲勝，且積分還能換成現金。

在這場比賽中，梅里扎伊在鏡頭前大吼，向觀眾討禮物，要求粉絲們分享他的影片增加觀看人數，也會把送禮者的名字唸出來。結果他累計獲得542萬多的積分，大約價值2萬英鎊，據信這一大筆錢是透過監獄外的友人帳戶進行收款。

報導還稱，梅里扎伊在另一段直播影片穿著名牌鞋款、悠哉點菸來抽，日子似乎過得相當滋潤。他還囂張稱，「沒有我的簽名，沒人能把我送回阿爾巴尼亞」。

官方下令調查

此事曝光後，英國官員痛批梅里扎伊的行為，「我們的司法體系理應是用來保障公眾安全、懲罰罪犯，像梅里扎伊這樣的人應受到嚴厲懲罰並驅逐出境」。

英國司法部發言人則稱，這種行為完全無法接受，已立即採取行動移除貼文並展開緊急調查，政府正投資4千萬英鎊強化安全措施，打擊違禁品流入，違規囚犯將面臨加刑處分。

針對這起事件，TikTok表示已依社群準則封鎖該囚犯使用的多個帳號，確保他無法提領資金。