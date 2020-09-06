柯文哲稱「窮人買美豬」　王定宇揭露真實價格嘆：階級歧視

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／台灣民眾黨提供）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲6日指出，台豬與美豬價格落差約每公斤15元，因此最後會去買美豬的就是「窮人」。對此，民進黨立委王定宇晚間透過圖卡揭露價差的真相並表示，階級歧視的話語，不要不經心就拿出來，結局會跟「中南部笨蛋才坐公車」一樣。

柯文哲指出，1公斤美豬價格30元，台灣1公斤則是60元，相差30元，若加上運費，美豬與台灣豬市價1公斤仍約差到15元。因此，他認為，最後會買美國豬肉的，就會是「窮人」。

對此，王定宇透過圖卡揭露真實價差，在國產毛豬方面，每公斤約65到75元，而國產屠肉約100至110元；而美國豬肉每公斤約78元；最便宜的則是加拿大豬，約61.3元。

王定宇說，價格就已經講錯了，但先不細究這一點，這樣說的人，他的邏輯是價格差距就會形成「低價肉是窮人吃」的概念，那麼他忘了一個重要的數字，加拿大豬肉佔台灣市場9%，價格比美豬便宜約15到20元，如果價格便宜就會有所謂的「窮人在吃」，那也不會是美豬，而是早已進口多年的加拿大豬。

王定宇表示，食品安全不應該有貧富階級的標籤，這種數字漏列、階級歧視的話語，不要不經心就拿出來，結局很容易就變成跟上次說「中南部笨蛋才會坐公車」一樣，根本搞錯了，不管贊成或反對，根據基本的事實是最起碼的。

▼民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）



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