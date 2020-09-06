ET民調／2022台北市長四黨混戰　黃珊珊10.7％第三、黃國昌5.5%

▲黃珊珊、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

被視為台北市長柯文哲接班人的副市長黃珊珊，及時代力量黨前立委黃國昌的動向，隨著2022台北市長藍綠人選的討論度增加，連帶地也開始受到關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果在藍綠白黃四黨混戰的局面下，黃珊珊支持度目前僅以10.7%的支持度排名第三，黃國昌的支持度為5,5%。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間為2020年9月1日至2日，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,450份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.57％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（109年8月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果顯示，在只有藍綠對決的局勢下，若2022台北市長是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣萬安以43.7％的支持度勝過陳時中的39.1％，兩人差距4.6％。

如果民眾黨派出黃珊珊、時代力量黨派出黃國昌，與藍綠代表蔣萬安、陳時中形成四黨對戰的局面，調查結果則顯示，蔣萬安仍以37.4％的支持度穩居第一，其次為陳時中的35.1％，第三為黃珊珊的10.7％，最後一名則是黃國昌5.5％。

從民調數據來看，在黃珊珊跟黃國昌加入戰局後，蔣萬安的支持度將從43.7％下滑至37.4％，減少6.3％；陳時中的支持度則由39.1％下滑至35.1，減少4.0％，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至2.3％，在誤差範圍之內，兩人的選戰陷入膠著。

另外，透過交叉分析發現，在藍綠對決時，陳時中僅在民進黨、時代力量以及泛綠支持者獲得較高的支持，因此總支持度輸給蔣萬安。在黃珊珊以及黃國昌加入戰局後，國民黨支持者原先支持蔣萬安的跑票比例極低，但是民眾黨以及泛藍選民原先支持蔣萬安的選票將有部份流失給黃珊珊。

其他人也看了這些...

►ET民調／2022台北市長藍綠對決 蔣萬安43.7％險勝陳時中、大贏林右昌

►ET民調／羅智強選台北市長大輸陳時中19.8％ 除非民進黨派「他」

►振興一下我們的美麗