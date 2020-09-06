ET民調／2022台北市長藍綠對決　蔣萬安43.7％險勝陳時中、大贏林右昌

▲陳時中、蔣萬安、林右昌。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

高雄市長補選落幕，外界也開始關注2022的縣市長大選，尤其以首都台北市選戰最受矚目。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果藍綠對決，國民黨派出立委蔣萬安對上民進黨推出的衛福部長陳時中或基隆市長林右昌，蔣萬安險勝陳時中4.6個百分點，對上林右昌則會大贏19.8個百分點。換言之，以目前在檯面上受到討論的可能人選中，蔣萬安可謂是藍軍光復台北的第一人選。

藍營互比：蔣萬安勝！

台北市議員羅智強今年1月在臉書宣布將參選2022年台北市長，不過，國民黨有另一股聲音力挺立委蔣萬安出戰。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新的調查結果顯示，在羅智強與蔣萬安這兩位國民黨可能人選互比，台北市民顯然比較支持蔣萬安參選台北市長，蔣萬安的支持度為42.5％，羅智強的支持度為12.5％，兩人的支持度差距高達30.0％。不過，回答「都不支持」以及不表態的民眾，也有45.0％。

綠營互比：陳時中勝！

對於2022年台北市長戰局被綠營視為最有機會攻下台北的一次，目前也有不少人被點名參戰，除了陳時中、林右昌，前文化部長鄭麗君﹑民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農的動向也備受關注，不過，鄭麗君以及吳怡農日前都已表態不會參選。

根據調查結果顯示，在民進黨內，如果陳時中與林右昌互比，台北市民比較支持陳時中參選台北市長，陳時中的支持度為38.3％，林右昌的支持度為13.2％，兩人的支持度差距為25.1％。同樣地，跟藍營互比的調查結果相似，回答「都不支持」以及不表態的民眾也有48.5％。

藍綠對決北市長 蔣萬安小勝陳時中、大贏林右昌

如果2022台北市長是藍綠對決的戰局，調查結果顯示，蔣萬安對上陳時中，蔣萬安的支持度為43.7％，勝過陳時中的支持度39.1％，兩人差距4.6％。

若民進黨派出的是林右昌對上蔣萬安，蔣萬安的贏面將大幅提升，以51.2％的支持度贏過林右昌的25.9％，兩人的差距拉大到19.8％。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間為2020年9月1日至2日，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為1,450份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.57%。

《ETtoday新聞雲》民調中心進行表示，在統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料(109年8月)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。