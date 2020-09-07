凱道高喊「槍斃蔡英文」　退休教授言論偏激無恐嚇犯意





▲退休教授周明台公開高喊「槍斃蔡英文」，因無恐嚇犯意獲得不起訴。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者劉昌松／台北報導

民主監督聯盟6月在總統府前集會「百萬白衫軍庶民上凱道」，台北城市科大退休教授周明台上台發言時，接連高喊3聲「槍斃蔡英文」，被警方依恐嚇危害安全罪嫌送辦，但台北地檢署調查認為，周明台雖然用字聳動、偏激，但應該是受到現場氣氛影響才脫口「槍斃」，主觀上應無恐嚇犯意，處分不起訴。

這場在6月13日舉行的集會遊行，主題包括追悼前高雄市議長許崑源、譴責假民主等，周明台上台發言時表示，「國民黨主席江啟臣叫我們不要報復性罷免，我們就是要！」「對付民進黨只有一個辦法，就是跟他殺、殺、殺，殺到底」，周並帶著現場民眾高呼口號連喊3次「打倒蔡英文」，之後再喊3次「槍斃蔡英文」。

周明台被依恐嚇危害安全罪送辦後，辯稱當時因為現場氣氛高昂，充滿反蔡英文氣氛，他受到感染，認為蔡英文會給台灣很大的危險，說「槍斃」的意思是透過法律程序讓蔡英文下台。

檢方綜觀周明台在台上短暫發言全文，主要是表達對前高雄市長韓國瑜遭罷免的不滿，屬於對國家政治、公共事務意見表達的泛政治性言論；這種言論粽使用了過於聳動、偏激的文字，也是用來抒發個人政治意見，且周明台是先喊「打倒蔡英文」，經現場主持人覆誦後，才說「槍斃蔡英文」，的確可能是因現場氣氛影響而一時衝動脫口，主觀上並無恐嚇犯意，因此處分不起訴。

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