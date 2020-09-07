20歲男大生「死亡鐮刀煞」被輾死！139線冤氣最重抓輪替…驚見王船

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20歲男大生「死亡鐮刀煞」被輾死！追焦手嚇呆　139線最冤抓輪替驚見王船

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記者許力方、唐詠絮／彰化報導

彰化芬園6日發生一起死亡車禍，弘光科大20歲莊姓男子騎重機行經139縣道20公里處，過彎時不慎自摔，滑到對向遭輾斃。事實上，該處為知名「死亡彎道」，今年已發生近200件事故，造成3死129傷，也被封為「最陰路段」，民俗專家直指曾是戰亂區的八卦山冤氣特別重，尤其20K附近是鐮刀煞，為鬼月抓交替重點地段。

莊男6日下午4時許騎重機行經彰化139縣道20公里處時，壓車過彎不慎自摔，倒地後連人帶車滑行，越過雙黃線至對向車道，剛好一輛載運挖土機的大貨車經過，直接輾過去，騎士卡在車底拖行，造成大腿骨折、手臂開放性創傷，當時蹲在路旁拍照的追焦族全程目擊，嚇得趕緊叫救護車，經送彰化基督教醫院仍不治死亡。

▲▼男大生行經彰化139線死亡彎道自摔被輾死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼男大生行經彰化139線死亡彎道自摔被輾死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男大生行經139線死亡彎道自摔被輾死，追焦手全程目擊嚇呆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

現場還留著騎士的手套、鞋子，機車因被輾過變成一團廢鐵，龍頭完全變形扭曲，安全帽也撞碎，家屬不知道莊姓男大生平常會騎車跑山，得知噩耗情緒相當崩潰。警方表示，車禍疑似因騎士不當自摔，大貨車駕駛吳姓男子酒測值0，車禍原因仍待進一步調查釐清，有重機業者分析，騎士經驗不足又車速過快，看到對向車子來緊張，急煞失控就滑出去了。

139縣道靠近八卦山麓，是許多重機騎士及單車好手的馳騁聖地，但20公里處附近幾個彎道，因事故頻傳，被當地居民稱為「死亡彎道」，根據警方統計，今年截至8月底就發生了近200件車禍，日前還有民眾經過發現路旁有不明紙紮王船，早在2018年當地就有宮廟「感應到這裡有許多孤魂」，看好時辰，擺開270桌「路祭普渡宴」，拉所有好兄弟一把。

民俗專家蒲慶峰曾到場勘查後指出，從日據時代至今，八卦山因是軍事戰亂區，使得139線冤氣特別重，尤其20K路段附近彎道屬於「鐮刀煞」（街道彎曲成反弧形，形似一把鐮刀）、「白虎穴」，更容易發生車禍，尤以鬼月陰氣更重，「抓交替」只是1對1，此處還是「抓輪替」的重點地段，他建議不僅要整條縣道辦路祭，還要輔以交通設施改善才能化解煞氣。

彰化警方在139縣道重點路段架設移動式測速照相，加強取締，並且增加固定測速照相設備，縣府也進行道路改善工程，重新劃設報路標線、重點路段設置中央分隔線交通桿、柏油路面加寬20公分等，希望降低交通事故的發生。

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▼男大生機車遭輾爛，當地封該處為「最陰路段」。（圖／民眾提供）

▲彰化縣芬園鄉大彰路7日發生一起死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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