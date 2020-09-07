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一接近已來不及逃！瘋狗浪吞殺7釣客3死　專家揭「4大危險警訊」

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▲▼宜蘭釣客落海。（圖／地方中心翻攝）

▲宜蘭釣客遭瘋狗浪捲入海，釀3死慘劇。（圖／地方中心翻攝）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭頭城鎮大溪漁港燈塔，7日上午發生一起7名釣客落海意外，造成3死慘劇。事實上，氣象局近日持續發布長浪警戒，過去氣象專家賈新興也曾在臉書分析4大「瘋狗浪」可能出現的時間點，提醒民眾瘋狗浪是有跡可循的，呼籲一定要特別注意氣象動態，這種時間盡量不要到海邊活動。

▲▼瘋狗浪。（圖／天氣風險公司提供）

請繼續往下閱讀...

▲瘋狗浪突如其來出現讓人措手不及，但可分析出易出現的時間點。（圖／天氣風險公司提供）

天氣風險公司總監賈新興說，「瘋狗浪」無法預測會在哪個時候、在哪個地方出現，但是並非完全無跡可尋，因為從過去研究中有些氣象因子出現時候，就比較容易誘發瘋狗浪出現。

瘋狗浪易出現4大時間點：

1.冬天時，東北季風強盛時東北角海岸會有大湧浪出現
2.夏天時，西南季風強盛西南海岸線必須注意大湧浪的危險
3.颱風若在您所要去的海邊的外海，請特別小心，最好不要去
4.農曆初一或十五前後三天之滿潮時間，若有季風或颱風之因素存在，大湧浪出現的機會也較大

瘋狗浪好發地點：

1.突出海岸的礁石或磯岩
2.靠近海邊的平台
3.海堤邊面海的消波塊
4.燈塔附近的防波堤

賈新興也說明波浪的概念，波浪的大小與風的強度、吹風時間及風在海面吹過的距離成正比。其中，在遙遠地方形成而且能夠跑到台灣的浪就叫湧浪（或長浪），所謂的瘋狗浪就是大的湧浪。

▲▼瘋狗浪。（圖／天氣風險公司提供）

▲瘋狗浪和颱風的關係。（圖／天氣風險公司提供）

▼台灣瘋狗浪好發區域。（圖／天氣風險公司提供）

▲▼瘋狗浪。（圖／天氣風險公司提供）

為什麼湧浪會變成大的湧浪呢？原因有三，第一，當湧浪移動到岸邊時，會與某地海邊海水由於海底地形形成區域近岸浪，產生共振現象而變成巨浪；第二，外海長浪在變淺之大陸棚上，由於相位速度變慢，波峰受波浪擠壓而變高，而當波的振幅變大後，非線性所持有的陡峭化特性，會使得波峰高漲，衝到岸邊形成巨浪；第三，外海長浪傳到近岸時，若逢近岸海流變化，常會形成大湧，並快速向岸邊推進而與某地近岸浪作用，在磯岩或防波堤產生巨浪。

但瘋狗浪是有跡可循，賈新興說，「大湧浪形成的時機是在季風來臨及台灣附近有颱風時」，所以這4大時間點一定要特別注意。

▲▼瘋狗浪。（圖／天氣風險公司提供）

▲瘋狗浪好發地點。（圖／天氣風險公司提供）

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