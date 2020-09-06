ET民調／羅智強選台北市長大輸陳時中19.8％　除非民進黨派「他」

▲羅智強、陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

2022年的台北市長選戰備受矚目，年初就宣布要參選的市議員羅智強，積極在臉書發文拉抬聲量。根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，在藍綠對決的局勢下，如果是羅智強對上民進黨派出衛福部長陳時中，將大輸19.8個百分點。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查結果顯示，2022台北市長選舉，如果國民黨派出羅智強與民進黨推出的陳時中對決，陳時中將以48.3％的支持度大勝羅智強28.5％，兩人支持度差距19.8％。

在國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量四黨混戰的局勢下，如果羅智強對上陳時中、黃珊珊、黃國昌，陳時中與羅智強的差距雖然會稍微縮小為15.5％，但陳時中仍會以39.3％的支持度贏過羅智強23.8％；排名第三的是台北市副市長黃珊珊12.9%，黃國昌為6.7%。

值得一提的是，在藍綠對決的局勢下，如果羅智強對上的民進黨人選是基隆市長林右昌，他的支持度才會轉為有贏面。根據調查結果顯示，若由羅智強與基隆市長林右昌兩人對決，羅智強支持度會提升至31.5％，林右昌的支持度則為29.2％，兩人差距為2.3％。

如果黃珊珊與黃國昌也加入戰局變成四黨混戰，羅智強支持度會變成25.4％﹑林右昌支持度也會受到影響僅拿下23.8％，兩人的支持度雖然分居一、二，但都會被拉低，差距為1.6％；排名第三的是黃珊珊14.5%，排名第四的黃國昌則為8.9%。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間是2020年9月1日至2日，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,450份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.57％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（109年8月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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