國民黨四大革新案全通過　江啟臣：走過低谷後就是上坡

▲國民黨主席江啟臣 。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨第20屆第4次全國代表大會6日上午9時於台北市國父紀念館舉行，會中通過「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4大黨務革新案。國民黨主席江啟臣在閉幕致詞時表示，「走過低谷後就是上坡，上坡路雖然辛苦，但前方必有藍天。」

江啟臣表示，今年年初，他面對本黨在今年大選的重挫與低迷，提出「KMT Redesign 國民黨重設計」的願景，很幸運也獲得很多黨員的支持與鼓勵。

江啟臣指出，接任黨主席這半年來，念茲在茲的，是如何以有限的時間跟資源，推動落實參選時勾勒的這些藍圖與承諾。在各位的協助下，通過本黨「一章四法」相關的修訂案，對於推動本黨組織的精簡化、扁平化、內造化，與樹立更嚴明的黨紀，提供必要的法律基礎。

展望未來，江啟臣表示，國民黨要持續推動改革與現代化，用更前瞻的政策論述，更清晰的價值立場，更多元的溝通管道，更扎實的在地經營，來爭取更多人民的支持，要能在2022的地方選舉，提出更亮眼的名單；要替 2024的重返執政，奠定更堅實的基礎。

江啟臣說，眼前最近的戰場，是「還我公投」連署，與反對瘦肉精豬肉進口的「食安公投」連署，他在此再次懇請所有黨代表，能夠全力支持推動，因為距離瘦肉精豬肉的進口，只剩下倒數的116天，作為最大的在野黨，絕對有責任守護人民的健康。

▼國民黨全代會場外「瘦肉精零檢出公投連署」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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