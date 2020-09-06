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國民黨兩岸新論述無法吸引年輕人？　馬英九：要中共開記者會宣布嗎

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記者楊蕓／台北報導

國民黨6日舉行第20屆第4次全國代表大會，會中將通過兩岸新論述，將延續以《中華民國憲法》為基礎的「九二共識」並堅決反對「一國兩制」。對此，前總統馬英九受訪時表示，這本來就是九二共識內涵，一中各表，一中就是中華民國，符合憲法規定。

▲▼國民黨全代會。馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統馬英九出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

對於兩岸新論述有沒有辦法吸引年輕人，馬英九認為，年輕人有時不一定能了解九二共識，但你問他贊不贊成中共應該正視中華民國存在，他們都贊成，那你問要怎麼做，要中共開記者會宣布嗎？不可能，「一中各表就是個婉轉的方式，讓對岸接受中華民國的事實，因為中共在1949年宣布中華民國消滅，不可能回頭，但以九二共識就能維持雙方和平相處，讓台海不會爆發戰爭。」

至於江啟臣曾說九二共識是「過去式」，是否因扛不住黨內大老壓力才縮回去？對此，馬英九否認並表示，江啟臣本來就了解，經過與各方溝通後，他認為堅持九二共識，一中各表，跟目前國民黨與中華民國方向完全沒有違背。

▲▼國民黨全代會,歷任黨主席,吳敦義,朱立倫,馬英九,江啟臣,吳伯雄,洪秀柱。（圖／記者李毓康攝）

▲歷任黨主席吳敦義、朱立倫、馬英九、江啟臣、吳伯雄、洪秀柱出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

國民黨第20屆第4次全國代表大會6日上午9時於台北市國父紀念館舉行，這次的主題為「世代合作，組織再造」，會中除了公布「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4大方向的改革結果外，14個執政縣市首長也將合體，共同呼籲全民連署捍衛食安公投，捍衛台灣豬農。

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