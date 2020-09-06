「國民黨核心價值是中華民國」　江啟臣：面對網軍霸凌繼續改革

記者徐政璿／台北報導

國民黨第20屆第4次全國代表大會6日上午9時於台北市國父紀念館舉行，會中公布「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4大改革結果。國民黨主席江啟臣在致詞時表示，國民黨核心價值是中華民國，面對執政黨的獨斷濫權、媒體網軍抹黑霸凌的攻勢必須一邊對外打仗，一邊改革，一刻都無法止步。

江啟臣表示，今天9月6日他就任黨主席剛好滿半年，回看歷史，他認為國民黨最重要的「傳統」有兩個，第一個就是「中華民國」，第二個傳統，則是國民黨在組織、策略、作法上持續的改革內省，不斷地創新求變。

江啟臣指出，中華民國政府播遷來台已超過70年；台澎金馬是我國治權所及的範疇，也是所有人共同生活之所繫。國民黨曾在這片土地打造經濟奇蹟，創造民生榮景；也曾逐步推動民主改革，落實民權理念；更曾在對岸陷入文革浩劫的年代，以台灣作為中華文化發揚的基地。

江啟臣說，在歷史的因緣際會中，國民黨是在台灣，才得以落實最初創建中華民國的理想。但同時，也正是這些寫入《中華民國憲法》的原則價值，保障了今天台灣人珍惜，並感到驕傲的「自由、民主、人權與繁榮」。

江啟臣表示，從1987年蔣經國總統宣布解嚴以來，臺灣民主政治逐漸鞏固，人權保障更趨完整，不但成為全球華人典範，更是對岸嚮往民主自由的民眾，理想的寄託。不幸的是，政黨輪替後，也看到一些民主發展的逆流。2007年扁政府爆發的結構性貪腐，替台灣的新興民主染上汙點，至今影響仍在。

江啟臣說，蔡政府完全執政以來，更見毫無遮掩的酬庸濫權，從之前張天欽的「東廠說」、卡管案、總統專機私菸案，到最近監察院的任命案，斑斑可考。掌權者更縱容一己親信開公司、大拿政府標案；又或擔任御用標案評審，無視利益迴避原則。

「比酬庸傷害更大的是行政濫權」，江啟臣表示，這次總統府和行政院毫無事先溝通，直接拍板全面開放有瘦肉精的豬肉進口，完全無視人民健康疑慮與國會監督，如果這不是黑箱，什麼才是黑箱？而行政院逕自廢止《台中市生煤自治條例》，更扼殺地方自治空間，展現中央政府的集權跋扈

江啟臣痛批，最令人髮指的是，原應守護民主的民進黨政府，卻拿國家資源養網軍、帶風向，攻擊政治對手，形同打壓民主監督。而自詡為「民主進步」的民進黨，竟透過立法院多數，沒收民眾藉大選同時辦理公投的權利。

江啟臣說，國民黨也堅決反對，開放有健康風險的瘦肉精豬肉進口，上週串連22個縣市議會表態，今天也在全代會現場啟動反瘦肉精豬肉的「食安公投」連署。下週末9月10日開始，我們更將遍地開花，同步展開各縣市的連署，讓人民的意志透過具體的行動展現，讓我們明年8月28日收回人民對蔡政府的授權，由人民自己作主。

▼國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

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