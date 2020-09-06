江啟臣喊「兩岸對話」：國民黨曾經歷戰爭　有責任保護台海安全

記者徐政璿／台北報導

國民黨第20屆第4次全國代表大會6日上午9時於台北市國父紀念館舉行，會中公布「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4大改革結果。國民黨主席江啟臣在致詞時特別提到，當前全球疫情肆虐，經濟衝擊未明，而隨著北京與華府對峙升高，台海安全更亮起紅燈。身處危局，國民黨有責戮力捍衛台灣安全。

江啟臣表示，國民黨中道穩健的政策路線，長期以來，扮演著兩岸間的穩定力量；反觀民進黨執政，卻總是造成兩岸和平互信的崩塌。面對當前局勢，我們主張應持續推動兩岸交往對話，逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免冷戰再現。

江啟臣指出，《中華民國憲法》既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律根基，是穩定兩岸關係的磐石。國民黨歷來關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於憲法。也因此我們主張，以基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進。

江啟臣說，國民黨是台灣唯一經歷過戰爭的政黨，「我們最清楚戰爭的殘酷，1996年台海危機時，我自己正好在金門兩棲部隊服役，親身體會過戰爭和平的一線之間。我們不畏戰，但我們不忍見無辜犧牲；因此國民黨應盡最大努力，阻止戰爭的再現。」

江啟臣強調，唯有國民黨重新壯大，才能有效制衡執政黨的酬庸濫權，才能捍衛中華民國的民主制度，撐起台灣社會的開放多元，並且給我們的下一代，一個值得期待的未來。

▼國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

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