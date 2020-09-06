朱立倫：國民黨合力撕掉「親中」標籤　不能只靠江啟臣一人

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫6日出席國民黨全代會，至於兩岸論述改革是會議的重中之重，朱立倫會前受訪表示，國民黨一定要跟台灣人民站在一起，堅持中華民國自由民主的立場，兩岸交往務必撕掉被惡意貼上的親中賣台標籤，大家一起努力，不是只靠江啟臣一人，國民黨一定要走出這個困境。





▲歷任黨主席吳敦義、朱立倫、馬英九、江啟臣、吳伯雄、洪秀柱出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

外界認為國民黨主席江啟臣在兩岸論述的改革上難以擺脫黨內大老的包袱。對此，朱立倫表示，江啟臣一定要將立場說清楚，大家一起努力，不是只靠江啟臣一人，大家努力讓民眾知道國民黨堅定的與民眾站在一起，將來重返執政時，絕對會讓全體國民知道這一點。

朱立倫說，國民黨的立場從過去到現在都是堅守黨章規定，未來一定要讓所有民眾知道國民黨跟他們站在一起，尤其是，民眾此刻最關心民生、食安議題，所有的議題都要與民眾站在一起。

此外，國民黨第20屆第4次全國代表大會6日上午9時於台北市國父紀念館舉行，14個執政縣市首長也將合體，同時，中午將於場外舉行「捍衛台灣豬瘦肉精零檢出啟動公投連署」記者會，共同呼籲全民連署捍衛食安公投，捍衛台灣豬農。

對於食安公投，朱立倫表示，「政府犧牲民眾健康到底換了什麼？」若沒有換到東西，或是換到虛幻、假象的，這樣的犧牲有何意義，食安公投的立場，就是堅定地由人民的健康為出發點，讓政府說清楚講明白。

▲國民黨全代會，朱立倫、洪秀柱到場。（圖／記者李毓康攝）

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