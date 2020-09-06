「故宮寶物收入應歸國民黨！」　黨代表全代會開嗆：泱泱大黨被掐脖子成笑話

▲國民黨全代會下午場。

記者羅婉庭／台北報導

國民黨6日召開全國黨代表大會，黨代表陳麗旭發表陳詞，直言「一個早上開會到現在，開會很辛酸，國民黨怎麼了？」過去泱泱大黨現在被掐著脖子，是全世界最大笑話，前撿槍都不會。此外，她提議，團結抗爭把故宮門票收入歸給國民黨，黨就有收入來源。

陳麗旭表示，國民黨在野了卻像執政黨，執政黨已經執政了還把自己當在野黨；國民黨現在最大悲哀的是，黨產會凍結黨產，理由是黨產不清不楚所以要凍結，那可不可以請中央硬起來，學學民進黨在野的樣子，「讓我們好好野一下」。

她強調，如果現在的錢是不當黨產所以扣住了，那國民黨當初帶來的黃金可以先擱置不提，但故宮博物院裡的國寶不是台灣的，「是國民黨帶來的！」





▲黨代表陳麗旭發言。（圖／記者李毓康攝）

陳麗旭接著說，沒有爭議性的東西，就請中央站出來，帶領大家好好野一番，把故宮博物院寶物要回來，只要抗爭把故宮門票收入歸給國民黨，黨就有收入來源，「就讓我們好好野一野！」

陳麗旭呼籲，黨員團結起來救救自己，這些話是肺腑之言，不是中央愛聽的，請不要把大家當怪物；有難可以一起扛，但中央不要讓大家連扛的力氣都沒有，中央要站出來帶領大家上街頭，讓民進黨看看什麼叫做在野黨。她發言完畢後，全場鼓掌喊聲呼應。





▲國民黨全代會，歷任黨主席同台。（圖／記者李毓康攝）



▲國民黨全代會上午場。