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國民黨實踐改革　李乾龍：力拚青年轉型、傾聽基層民意

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▲▼國民黨全代會,秘書長李乾龍。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全代會，秘書長李乾龍致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨6日舉行全代會，主題為「世代合作，組織再造」，歷任黨主席、黨內大老及地方首長皆出席。黨秘書長李乾龍報告接任半年來黨務工作成果，期許黨內同志並肩作戰，重返執政。

李乾龍表示，國民黨雖然在年初選舉遭逢挫敗，流失年輕選票，遭到民進黨司法打壓，但在黨主席江啟臣的帶領之下，迅速展開改革促成黨的現代化，來因應時代潮流的挑戰。

面對改革計畫，在黨務工作方面李乾隆指出，江啟臣上任後不久，旋即通過改革委員會規劃案，改革委員會分成「兩岸論述」、「組織改革」、「青年參與」及「財務穩健」等四個小組，成員含括中常委、立法委員代表、地方民代、青年代表、學者專家等各個不同領域專業人才。

在兩岸論述上，李乾龍強調，堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制、堅定捍衛中華民國主權國家地位、主張「兩岸交往和台美合作同步並行」以維護台海和平、儘早完成「兩岸協議監督條例的立法」以持續推動兩岸經濟合作架構協議(ECFA)下的服務貿易協議與貨物貿易協議，以及呼籲兩岸官方保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。

而在黨中央組織精簡人力調整下，李乾龍指出國民黨推出「數位黨部APP」，以數位科技聯繫方式優化對於黨員的服務以及意見反饋機制，可以用更快速、直接的方式服務我們的黨員，藉以取代傳統高成本的組織經營工作。

李乾龍提到，由於過去國民黨長期缺乏與年輕世代的溝通對話，成為近年選舉失利的重要原因之一，因此，今年開始，由革命實踐研究院復辦第171期講習班，以「青年世代一起贏」為號召，力拚青年轉型，邀請青年朋友參與政治實務與國民黨未來世代發展，期望為國民黨注入更多青年活水，帶動國民黨改革新氣象。

李乾龍說，國民黨是永遠與基層、與民眾站在一起的政黨，未來除持續與民間社會交流互動之外，將逐步轉換為以議題攻防為導向的社會組織經營模式，結合與本黨理念相近的社會組織、民間團體，以倡議的方式提出改革建言，讓國民黨政策決策貼近民意，增加與民間團體互動的黏著度。

關於黨產處理部分，李乾龍指出，江主席於本年8月26日中常會再度重申「護憲、護法、不護產」之決心，而前主席洪秀柱也在105年9月4日第19次全國代表大會第4次會議「黨務報告」中說明：「除保留必要之辦公室及支付以退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐做公益」，「黨務報告案」並經決議通過，未來也會遵循此一決議處理黨產。

李乾龍強調，國民黨有傳承百年的政治理想，肩負著帶領國家走向正確道路的重責大任，會繼續將國民黨打造成一個順應時代潮流、與時俱進的政黨，期盼黨內同志團結一致、同心同德，國民黨必能東山再起，再創未來。

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