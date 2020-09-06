國民黨啟動反美豬公投　下週起遍地烽火連署「向蔡政府說不」

▲國民黨全代會場外召開「瘦肉精零檢出公投連署」記者會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨6日舉行第20屆第4次全國代表大會，黨主席江啟臣中午時率領黨籍立委、縣市長共同召開記者會，宣佈啟動反美豬公投連署，下週起會開始全台走透透發起連署，呼籲民眾站出來，明年公投拿回自己的權益，「向蔡政府說不。」

國民黨所發起反美豬公投主文為：「你是否同意全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）之豬肉及其相關產製品？」

▲國民黨啟動反美豬公投連署，國民黨青年演出行動劇。

江啟臣表示，8月28日蔡英文以一個記者會要決定所有人的健康和台灣的未來，卻不接受國會監督，也不跟人民、地方政府溝通，不顧產業發展，甚至沒有看到任何產業影響評估、人體健康影響評估，痛批民進黨完全執政就認為他們可以為所欲為，已經不只是一黨獨大，而是「威權獨裁」。

江啟臣表示，人民給她授權，一樣能把權力收回來，並正式宣佈「反對瘦肉精豬肉進口」公投今天正式開始啟動連署，12日起將開始全台走透透，遍地烽火發起連署，號召人民站出來向蔡政府說不，蔡英文8月28日宣佈開放瘦肉精豬進口，正好明年的8月28日就是修法後的法定公投日，呼籲民眾站出來，明年公投拿回自己的權益。

雲林縣長張麗善表示，雲林是養豬大縣，有156萬頭的豬，站全國40%，今年好不容易才解除口蹄疫疫區，台灣豬能對國際宣戰，沒想到才短短三個月，總統以一紙行政命令宣布開放瘦肉精豬肉進口，痛批民進黨換了位置、換了腦袋。她也承諾，雲林縣會守護台灣豬肉的最後一塊淨土，「就算地方法令與中央法令有牴觸，但雲林良品豬肉堅持瘦肉精零檢出，要讓大家享受台灣豬的美味！」

嘉義市長黃敏惠則表示，她帶來南部最基層的聲音，今天站在這裡不分藍綠，國民黨有最大責任堅決反對，要捍衛國人健康，這是絕不容許打折的。

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