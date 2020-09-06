國民黨全代會變「APP發表會」　江啟臣變身CEO邀大家入黨

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨6日上午舉行全國代表大會，黨主席江啟臣發表完致詞後，立刻轉換「數位黨部APP發表會」模式，向全場黨員介紹數位黨部APP，希望能跟所有黨員「溝通零時差、溝通零距離」。

江啟臣掛上耳麥拿著手機向大家介紹數位黨部APP，儼然像是科技發表會現場。他介紹APP功能包括，即時訊息、即時民調，內部可以發訊息給大家、發黨員民調，所有人都可以在上面填問券。

APP內還有各縣市服務黨部地圖，包括何作廠商提供優惠給所有黨員，江啟臣說，若越多人下載群越大，就可以有更多優惠，幫大家爭取福利。

此外，江啟臣也提到，都過APP內的數位黨政功能，就可以之到黨齡有多久，還可以之到有沒有繳黨費，非黨員也可以下載，歡迎大家一起加入國民黨，把國民黨放口袋，隨身跟著走 ，希望黨部服務可以溝通零時差，溝通零距離。

▼國民黨全代會，江啟臣介紹數位黨部APP 。（圖／記者李毓康攝）



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