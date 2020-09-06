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突襲國民黨全代會提「護憲保台決議文」挫敗　洪秀柱：非常遺憾

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記者楊蕓／台北報導

國民黨6日舉行全代會，前主席洪秀柱領銜提出「護憲保台決議文」案，主張重建三民主義，堅守五權憲法，提議現場表決，但最後決議送交中常會研處。洪秀柱會後受訪時表示，非常遺憾，「三民主義、五權憲法」是國民黨核心價值，不能因為人選不當就要廢機關，她強調，提案並非要與江啟臣叫陣，且黨中央已定調三民主義、五權憲法是不可隨便更動的，她也會繼續宣揚護憲保台的理念。

▲▼國民黨全代會場外「瘦肉精零檢出公投連署」記者會,洪秀柱（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨前主席洪秀柱出席國民黨全代會。（圖／記者周宸亘攝）

根據「護憲保台決議文」，為謀中華民國長治久安，維護本黨創黨建國成果，以無愧於先賢先烈犧牲奉獻，並捍衛以三民主義、五權分立為本中華民國憲法。並強調「三民主義五權憲法」為國民黨推動現階段國家發展不可擅變之基石，為和平發展，統一大陸之圭臬。

▲▼國民黨全代會,江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

代表發言的黃復興黨部黨代表彭桂港提議透過現場表決通過，考紀會主委葉慶元表示，這樣的做法是違背黨章所規定的，黨中規範由中常會作為決議機構，若要帶到全代會表決涉及黨內決策機制變更。且此案需要思辨、討論，不是全代會突然提出，就要通過，應該依照慣例，交由中常會討論。

對於「護憲保台決議文」依照黨章規定送中常會研處，洪秀柱在會後受訪表示，非常遺憾。她強調，「三民主義、五權憲法」是國民黨核心價值，秘書長李乾龍還特別跟她解釋，堅守三民主義、五權憲法是黨中央再三強調、且跟立院黨團說明的，因此才希望透過全代會替黨中央做更堅實的後盾和背書。

▲▼國民黨全代會,洪秀柱。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者李毓康攝）

洪秀柱認為，民進黨主張三權，廢考監的聲浪很大，也希望國民黨能跟著他們走，「有的人認為現在監察院被他們搞得不像樣子，人選不當，但不能因人而廢機關，這是不對的，五權分立是我們一向的主張。」

對於提案被解讀是在與江啟臣「叫陣」，洪秀柱強調「錯了」並表示，江啟臣和她說，他特別重視三民主義、五權憲法是不可隨便更動的，「黨中央已經定了調，所以我才跟秘書長說今天是順勢通過的大好機會。」

洪秀柱強調，國民黨長期失去話語權，因此要透過不斷的討論，讓大家更了解國民黨的三民主義、五權憲法的珍貴及重要性，對於今天的結果，「我只能說非常遺憾，不過還是繼續努力，還是要大肆的宣揚我們自己的中心思想跟核心、價值。」

洪秀柱表示，「護憲」就是一中憲法，是追求未來的統一，這就是「保護台灣」，九二共識是符合中華民國憲法的精神，因此有這樣的想法，兩岸就可以坐下來好好談，保護了兩岸的和平交流，讓台灣更有生存發展的空間。

▲國民黨全代會上午場。

▲國民黨全代會下午場。

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