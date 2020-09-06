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「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

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▲賓拉登（Osama bin Laden）的姪女努爾（Noor bin Ladin）支持川普。（圖／達志影像美聯社、Twitter@NoorBinLadin）

▲努爾（右）是911恐怖攻擊主使者賓拉登的姪女，她表態支持川普，並認為只有川普才能夠阻止另外一起911事件。（圖／達志影像美聯社、Twitter@NoorBinLadin）

記者吳美依／編譯

蓋達組織（al-Qaeda）前首領賓拉登（Osama bin Laden）的姪女努爾（Noor bin Ladin）表示，只有美國總統川普可以避免另一場911事件，如果拜登當選，一場類似的攻擊可能即將爆發。

33歲的努爾接受《紐約郵報》採訪時表示，美國2020年總統大選是這一代最重要的選舉，而且她完全支持川普，「自從他2015年初宣布參選以來，我一直都是他的支持者。我一直遠遠觀察，很欣賞這個人的決心。他必須連任……這不僅對於美國的未來至關重要，對於整個西方的文明也是如此」。

努爾表示，在歐巴馬與拜登政府時期，伊斯蘭國（ISIS）激增並且擴散到歐洲，而川普卻能夠從根源消滅恐怖份子，在遭受攻擊前採取行動，保護美國，「過去19年發生在歐洲的所有恐怖攻擊已經完全動搖了我們的核心……（激進伊斯蘭分子）完全滲透我們的社會。在美國，左派人士與抱持這些意識形態的人站在一起，非常令人憂心」。

努爾時常戴著一頂「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的帽子，但偶爾會招致反對者的批評，甚至面臨對峙。她的政治傾向是保守派，最愛觀賞《福斯新聞》的脫口秀節目《塔克．卡爾森之夜》（Tucker Carlson Tonight）。

▲▼ 賓拉登（Osama bin Laden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲努爾把美國視為第二家鄉，14歲那一年，叔叔賓拉登（Osama bin Laden）卻發動911恐怖攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

努爾的母親是瑞士作家卡門．杜福（Carmen Dufour），因此在瑞士出生長大，父親則是與賓拉登同父異母的兄長耶斯蘭（Yeslam Binladin）。她小時候房間裡就掛著一幅美國國旗，夢想著駕駛休旅車環遊美國，因此14歲看見911事件爆發時感到「傷痛欲絕」，「我自從3歲起每年跟媽媽去美國好幾次，把美國視為我的第二家鄉」。

雖然父親在努爾的人生中幾乎完全缺席，但她在911事件發生後，也仿效其他家族成員，刻意使用不同拼字方式呈現姓氏，避免與惡名昭彰的叔叔掛勾。

▲▼911恐怖攻擊事件與紀念碑（圖／達志影像／美聯社）

▲美國2001年發生911恐怖攻擊事件，震驚世界。（圖／達志影像／美聯社）

努爾提到，911事件以後，她已經赴美許多次，但從未因為其姓名或背景，遭遇惡劣對待，對於美國人的理解與善良非常感動，因此完全不認同「美國是種族主義的國家」。努爾尚未參觀911國家紀念博物館，計畫下次造訪紐約時前往，「我真的很想去表達我的敬意」。

雖然川普在美國的形象一直都非常兩極化，但在歐洲更具破壞性。自從他上任以後，歐盟對於美國領導能力的看法與評價大幅貶低。全球績效管理諮詢公司蓋洛普（Gallup）於2018年公布的民調指出，僅18%瑞士公民認可川普的工作表現。

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