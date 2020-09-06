秀髮比美軍英雄重要！川普被爆拒前往陣亡將士公墓　國防部長澄清

▲美國總統川普被爆料只珍愛自己的秀髮，卻對陣亡將士大不敬，對選情造成負面影響。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一份雜誌日前爆料，川普稱戰死沙場埋葬在巴黎郊區的美軍官兵都是「魯蛇」，並以「會弄亂髮型而且又不重要」為由拒絕前往公墓參訪。在川普否認這項爆料後，國防部長艾斯培於美東時間周六（5日）也發聲明澄清，川普一直是敬重美軍部隊及退伍士兵的。

路透社引述雜誌《大西洋》（Atlantic magazine）指出，2018年，共和黨籍總統川普竟稱埋葬在巴黎附近埃納美軍公墓（Aisne-Marne American Cemetery）的陸戰官兵都是「魯蛇」，而且認為去那邊只是會把自己的秀髮弄亂，所以拒絕該項行程。據雜誌表示，消息來源是由當時也在場的4名人士，所提供的第一手資訊。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在爆料刊出後，立刻痛批川普此番言論「很可悲」，而且非常丟臉。川普則回擊，「在我達成了別人所不能達成的成就後，認為我會對我們的軍隊和殞落的英雄說出這種負面言論，這完全就是謊言…這是恥辱。」

川普當年解釋沒有前往公墓的真正原因，是因天候不佳導致直升機無法起飛，才會因此取消該行程。他說直升機以外的替代計畫得開長途車，沿途會經過交通擁擠的巴黎市區，所以特勤局人員拒絕了這個方案。

路透社引述一名匿名的國防部高級官員指出，部長艾斯培直到5日才知曉雜誌的該篇報導，隨即在聲明中指出川普對美軍官兵、退伍軍人及其家眷抱持最高的崇敬，「所以他才會為我們的軍隊爭取更多的資助及支出」。

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