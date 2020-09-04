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西太平洋角力！　帛琉總統致信艾斯培「力邀建設美軍基地」

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▲▼帛琉是位於西太平洋的島國，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

▲帛琉是位於西太平洋的群島國家，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上（8）月28日抵達帛琉，3小時快閃訪問，指控北京在太平洋「持續進行破壞穩定的活動……刻意危害國際體系，破壞了區域內的活動和平」。帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）事後表示，他非常歡迎美軍前來建設基地，稱此舉可替兩國帶來雙贏局面。

《法新社》（AFP）報導，雷蒙傑索本周公開他寫給艾斯培的信件，內文寫道，「帛琉對於美軍的要求依然很簡單，也就是建立聯合使用的設施，然後定期過來使用」，欣然接受與歡迎美軍來到國內建設陸上基地、港口設施與機場。他認為，此舉不僅可以增強美方軍事準備，也能夠協助重振當地經濟，對抗新冠肺炎疫情帶來的挫折。

雖然帛琉是一個獨立國家，卻沒有軍隊，而是透過《自由聯合協定 》（Compact of Free Association）由美軍負責防衛。根據該協議，美軍可以進入帛琉的島嶼，但目前沒有永久駐紮軍隊。雷蒙傑索說，「我們應該利用協定的機制，在帛琉建立美軍的常規存在。在協定有效期間，美軍在帛琉共和國建立防衛基地的權利一直沒有獲得充分利用」。

帛琉人口大約2.2萬人，是位於西太平洋的群島國家，而此地正是中國影響力日益增強、華府也試圖與之對抗的區域。雷蒙傑索建議，美國海岸警衛隊也可前來駐紮，協助巡邏其廣大海洋生態保護區。據悉，其覆蓋區域相當於西班牙國土面積，對於一個小國家而言，難以監測控管。
 

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