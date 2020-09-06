中芯國際傳將遭美制裁　首發聲明否認解放軍背景

▲中芯國際。（圖／CFP）

文／中央社記者張淑伶上海6日電

外媒報導，因懷疑中國晶片製造公司中芯國際與中國軍方有關聯，美國政府正考慮將其列入貿易黑名單，中芯國際5日發聲明否認，稱與中國軍方毫無關係。

聲明說，中芯國際作為在香港交易所及中國A股上市的公司，嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。

聲明強調，中芯國際的產品和服務都用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係；2016年之前，中芯國際還是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」（Validated End-User），並曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查。

對於任何「中芯國際涉軍」的報導，這份聲明說，公司方面感到震驚和不解，並願意以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，化解可能的歧見和誤解。

中芯是中國最大的晶片製造商，今年7月16日在上海科創板風光上市，股價一度飆漲246%，市值達人民幣6780億元，成為中國大陸A股市值最高的半導體廠。在製程技術方面，中芯目前可對14奈米晶圓代工量產，落後台積電至少2個世代。

路透社5日報導，美國國防部發言人表示，國防部正與其他單位一起討論，以決定是否要將中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單，若是如此，美國供應商將被迫先取得特別許可，才能出貨給中芯。

根據報導，美國國防部並未說明考慮把中芯列入貿易黑名單的原因，但另一名美國官員表示，美方正在檢視中芯與中國軍方的關係。