衝刺砍警畫面曝！她「假裝繳械」又撿刀撲人　下秒遭連開4槍身亡

▲美國佛州29歲女子貝克（Leah Baker）二度衝刺砍警，在第二次攻擊之前中槍身亡。（圖／翻攝自YouTube／ThisIsButter）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛羅里達州發生一起可怕事件，29歲女子貝克（Leah Baker）看見警方上門，竟衝刺上前，持刀狠砍對方手臂。她一度假裝繳械，卻又猛然撿起腳邊武器，試圖刺殺另外一名警員，最後被連開4槍身亡。

綜合《紐約郵報》、WJXT報導，傑克遜維爾（Jacksonville）警方4月11日接獲通報，稱一處民宅發生室友紛爭。警員梅克林（Elizabeth Mechling）抵達現場，敲了敲門，未料貝克一打開門就持刀衝出來，毫不猶豫地往她的手臂砍去。

梅克林完全沒有料到這次攻擊，嚇得飆出髒話，踉蹌退回大街上，一邊向調度員回報自己被刺傷，一邊朝女子大吼，「扔掉那把該死的刀子！趴到該死的地上！」貝克一開始看似聽從命令，把刀子扔到前方，卻又突然撿起武器狂奔。女警只好連開2槍，但是都未擊中。

小隊長諾布爾斯（Sgt. John Nobles）已經在警界服役18年，一接獲通知就抵達現場支援。他要求貝克繳械，沒想到對方竟又撿起腳邊的刀子，直直朝他撲去。

諾布爾斯見狀，迅速連開4槍。貝克應聲倒地，但仍緊抓著刀子，並開始狂揍緊緊咬住其腿部的警犬。她稍後被送往醫院，經搶救後不治身亡。

根據室友說法，貝克的精神狀況持續惡化，先前還曾因家暴指控而被捕。貝克留下一個9歲女兒，親戚發起線上募資活動，協助籌措喪葬費用與女孩的教育基金。

警方的隨身攝影機畫面1日公布，引發社會關注與討論。貝克的母親表示，女兒罹患精神健康問題，「我不能原諒我女兒的行為，但與此同時，我也與不同醫院進行鬥爭，取得她需要的幫助」。她說，「我從來沒想過警察會殺了我的女兒」。但是，州檢察官辦公室的調查認為，警方的開槍是合理行為。

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