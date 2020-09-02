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川普「支持率落後11％」苦追拜登！全代會激情催票　選民反應冷冰冰

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▲川普接受共和黨提名。（圖／路透）

▲川普8月27日正式接受共和黨提名，但是民調卻指出，他的支持率在全代會的激情催票之後仍無起色。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國11月3日即將迎接總統大選，南加州大學朵恩塞夫學院（Dornsife）與《洛杉磯時報》合作的「破曉民調」（Daybreak Poll）於8月31日公布最新結果指出，在共和、民主兩黨都舉行全國代表大會（下稱全代會）後，川普的支持率依然不見起色，落後競爭對手拜登11％，而且正在逐漸流失上屆大選曾經支持他的選民。

綜合《洛杉磯時報》、《每日郵報》報導，「破曉民調」追蹤美國各地8000多名合格選民的偏好，每14天進行一次民調，取得滾動式數據。最新結果顯示，川普支持率41％，依然落後拜登的52％。該民調過去一周的平均數據也呈現大致相同結果，拜登拿下53％支持率，贏過川普的41％。

但是，依據「破曉民調」2016年的數據，希拉蕊在全代會後領先川普6個百分點，此後聲勢卻走下坡，因此雖然拜登目前領先的差距將近2倍，依然不可輕忽。

▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲民調指出，川普之所以落後，很大一部分是因為2016年投票給他的群眾如今傾向民主黨。（圖／路透）

川普2016年拿下許多關鍵搖擺州，在威斯康辛州、密西根州與賓夕法尼亞州甚至以不到1％的差距險勝，促使選舉人票數超過當選門檻。

「破曉民調」分析，川普之所以落後，很大一部分是因為2016年投票給他的民眾如今傾向民主黨。2016年支持川普的有色人種中，將近1/5選民倒戈。大約1/4拉丁裔選民表態繼續支持川普，但此數據大幅低於2016年的33％以上。

來到川普的「票倉」鄉村地區，男性選民支持率穩定，但大約10％女性票已經流失。他在沒有大學文憑的白人族群仍有很大優勢，但優勢程度也大幅縮減，從上屆領先40％下降至今年的20%。至於擁有大學文憑的白人方面，拜登則占明顯領先地位。

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